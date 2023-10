be quiet, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, annonce la sortie du Dark Rock Elite et du Dark Rock Pro 5. Alors que le Dark Rock Pro 5 succède au Dark Rock Pro 4, modèle maintes fois récompensé, le Dark Rock Elite est quant à lui un tout nouveau produit. Ces deux nouvelles solutions améliorent de manière significative les performances, les fonctionnalités et la facilité d'utilisation du Pro 4. Le Dark Rock Elite s'adresse aux utilisateurs exigeant les meilleures performances et le meilleur flux d'air, il intègre un éclairage ARGB, un design premium pour une expérience de haut niveau, et un système de rail innovant pour faciliter le montage de la RAM. Le Dark Rock Pro 5 offre quant à lui des performances de refroidissement exceptionnelles à des niveaux sonores extrêmement bas sur tous les sockets grand public les plus utilisés. Ces deux ventirads sont conçus pour une compatibilité maximale avec les cartes mères et les modules RAM haut de gamme et embarquent un « Speed Switch » (bouton de réglage de la vitesse) intégré pour choisir entre un fonctionnement inaudible ou une performance de refroidissement maximale.



Le Dark Rock Elite : des performances de pointe, un style légendaire

Le nouveau Dark Rock Elite offre des performances et une capacité de refroidissement sans précédent grâce à sept caloducs haute performance et deux ventilateurs Silent Wings 135 mm PWM pour une pression d’air maximale et un flux d’air parfait, le tout associé à un design emblématique. Avec le « Speed Switch » intégré l’utilisateur pourra aisément choisir entre deux modes de refroidissement. Le mode « Performance », avec une vitesse maximale de 2 000 tr/min, pour libérer toute la puissance du ventirad et le mode « Quiet » avec une vitesse de 1 500 tr/min pour les PC super silencieux.



Le Dark Rock Elite est doté de plusieurs caractéristiques haut de gamme exclusives, tel qu'un rail de montage de ventilateur avant innovant doté d’options de réglage de la hauteur, pour obtenir un dégagement maximal de 69 mm au-dessus du deuxième emplacement de RAM et de 63,3 mm au-dessus du premier. La compatibilité VRM est quant à elle assurée par des encoches situées sur les côtés du dissipateur. Des LED ARGB présentes sur le capot supérieur lui confèrent un design unique, complété par un revêtement noir à particules de céramique pour un transfert thermique idéal. L’ensemble de ces éléments font du Dark Rock Elite un véritable atout visuel pour votre configuration.



De plus, le Dark Rock Elite, équipé d’un capot supérieur amovible qui facilite son installation, est compatible avec les pâtes thermiques à base de métal liquide grâce à sa base nickelée et bénéficie d'une garantie fabricant de 3 ans.



Le Dark Rock Pro 5 : un refroidissement hors-pair et silencieux

Pour le Dark Rock Pro 5, be quiet! tire profit de l’efficacité de sept caloducs haute performance et de deux ventilateurs Silent Wings PWM, permettant d’obtenir une incroyable capacité de refroidissement et un fonctionnement pratiquement inaudible, idéal pour les systèmes overclockés et les stations de travail exigeantes. Le ventilateur avant, en 120 mm, doté d’une sortie en forme d'entonnoir pour une distribution optimale de l'air, est réglable en hauteur pour s'adapter aux modules de RAM aux dimensions élevées. Le ventilateur central, en 135 mm, est quant à lui fixé au panneau supérieur et s'installe par le haut. Avec un support de montage désormais rattaché à la base du ventirad et un capot supérieur amovible, l’installation du Dark Rock Pro 5 n’en sera que d’autant plus facilitée. Les deux ventilateurs sont dotés d’un mécanisme à roulement hydrodynamique avancé, d’un moteur 6 pôles fluide et de pales optimisées pour le flux d'air.



Le Dark Rock Pro 5 propose le même « Speed Switch » (bouton de réglage de la vitesse) intégré que l'Elite, ce qui permet aux utilisateurs de choisir entre un mode « Quiet » à 1500 tr/min (en 120 mm) et à 1300 tr/min (en 135 mm), respectivement, pour une application dite classique, et un mode « Performance » qui libère toute la puissance du système de refroidissement et porte la vitesse du ventilateur avant à 2000 tr/min et du ventilateur central à 1700 tr/min.



Ce ventirad ne se contente pas d'offrir des performances exceptionnelles. Un capot supérieur de haute qualité avec un design en mesh et un revêtement noir spécifique à particules de céramique pour augmenter le transfert de chaleur, lui confèrent un look élégant qui permettra son intégration dans n'importe quel système. Le Dark Rock Pro 5 présente également les encoches susmentionnées sur les côtés pour une compatibilité maximale avec les VRM. Il est compatible avec les pâtes thermiques à base de métal liquide et bénéficie d'une garantie fabricant de 3 ans.



Le Dark Rock Pro 5 et le Dark Rock Elite sont disponibles à partir du 24 octobre au prix de vente recommandé de 114,90 € (Dark Rock Elite) et de 99,90 € (Dark Rock Pro 5).