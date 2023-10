BLEU JOUR annonce le KUBB Mini N100, une version plus performante et silencieuse du plus petit PC au monde !

BLEU JOUR, fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires de périphériques originaux, design et performants, annonce la sortie en prévente du KUBB Mini N100, la seconde génération de l’un des ordinateurs les plus discrets au monde, dans une nouvelle version plus performante reposant sur le processeur Intel® Alder Lake-N Series N100. Décliné de son produit phare KUBB (12cm de coté), le KUBB Mini N100, qui présente des dimensions ultra minimalistes de 7 à 8 cm de côté, s’emporte encore plus facilement qu’un ordinateur portable pour travailler ou profiter de ses loisirs numériques (films, rétrogaming…) où que l’on soit.

Après le succès de la 1ère édition de KUBB Mini J4125 lancée l’année dernière à l’occasion des 20 ans de l’entreprise, BLEU JOUR annonce la sortie en fin d’année du KUBB Mini N100, un petit ordinateur de bureau portable de seulement 7 à 8 cm de côté, au design et à l'ergonomie soignés.

Fabriqué sans aucune pièce mécanique, ce nouveau KUBB Mini N100 est silencieux grâce à la chaleur transférée par conduction à travers le châssis en aluminium et en cuivre.

Résultat, vous pouvez travailler sans aucun bruit de fond et dans un silence total.

Bien que minimaliste (82x82x72mm), KUBB Mini N100 se veut performant avec son processeur Intel® Alder Lake-N Series N100, sa mémoire LPDDR5 et la dernière technologie de stockage NVMe SSD. Alimenté par le processeur Quad Core N100 d'Intel, il se veut parfait pour une utilisation en tant que PC de bureau, client léger, pour faire de la vidéoconférence, de l’apprentissage scolaire ou de la formation.

KUBB Mini est également à son avantage pour les utilisations domestiques telles que le divertissement 4K, l'utilisation bureautique ou pour faire du rétrogaming via des plateformes tels que Recalbox.

Plus facile à transporter qu’un ordinateur portable, KUBB Mini peut être emporté partout dans votre sac, vous permettant de travailler n'importe où sans avoir à changer d'appareil. 8 cm de performances pures, partout où vous en avez besoin !



Beaucoup de connectiques pour un si petit PC

Son extrême petite taille n’empêche pas cet ordinateur d’avoir toutes les connectiques essentielles d’un PC de bureau traditionnel : deux ports HDMI sont disponibles et 3 ports USB 3.2 pour tous les périphériques filaires et le Bluetooth pour ceux sans fil. Il possède également un port audio ainsi qu’un port micro SD, appréciable pour la photo ou vidéo. Pour votre connexion internet, il dispose d’un port Ethernet et du WiFi pour une connexion sans-fil rapide.

A propos de BLEU JOUR :

Fondée en 2002, l’entreprise Toulousaine BLEU JOUR est un fabricant d’ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqué…) et d’accessoires périphériques, récompensée par de nombreux prix du Design dans le monde, dont les cinq piliers fondateurs sont : Qualité, Esthétisme, Innovation, Praticité et Exclusivité. Dans un univers en constante évolution, BLEU JOUR conçoit des produits où l’esthétique est alliée à des solutions technologiques novatrices. L’entreprise a notamment pris son envol en 2014 avec le lancement de KUBB, un ordinateur design et personnalisable se présentant sous la forme d’un cube de 12 cm, dont les coques ont été imaginées en interne et sont fabriquées à la main, pièce par pièce.

Début 2023, BLEU JOUR prend un nouvel envol en se transformant en un groupe à dimension encore plus internationale en regroupant 3 marques aux univers bien distincts avec les mini PC Lifestyle KUBB, les PC et Accessoires Gaming MGG / Millenium et les PC Professionnels Schneider.



Disponible en prévente dès maintenant sur Indiegogo