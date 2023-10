Next INpact change de propriétaire !

Chers lecteurs et passionnés d'informatique,

C'est avec une pointe de nostalgie que nous vous annonçons aujourd'hui la fermeture définitive de Pc-Boost.com, un site internet dédié à l'informatique et à l'overclocking qui a su accompagner et inspirer des milliers de personnes depuis sa création en 1997.

Au cours des 26 dernières années, Pc-Boost.com a été une source inépuisable d'informations, de conseils et de partage pour les amateurs et les experts de l'univers informatique. Grâce à une équipe de newseurs et de rédacteurs passionnés, le site a su rester à la pointe de la technologie, offrant à ses lecteurs des articles pertinents et des astuces précieuses pour optimiser leurs performances informatiques.



Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au succès de Pc-Boost.com. À nos talentueux newseurs, dont le dévouement et l'expertise ont permis de maintenir notre communauté informée des dernières avancées technologiques. À nos rédacteurs, qui ont partagé leurs connaissances et leur passion à travers des articles clairs, détaillés et instructifs.



Nous ne pouvons pas oublier nos lecteurs, qui ont été le moteur de notre engagement durant toutes ces années. Vos commentaires, vos questions et votre soutien constant ont fait de Pc-Boost.com un espace d'échange et de convivialité.



La décision de fermer Pc-Boost.com n'a pas été prise à la légère. Les évolutions rapides du paysage numérique et les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés ont rendu cette décision nécessaire. Malgré cela, nous sommes fiers de l'héritage que Pc-Boost.com laisse derrière lui.



Dans le cadre de cette fermeture, nous tenons à informer nos lecteurs et les amateurs de l'informatique que le nom de domaine Pc-Boost.com est désormais disponible à la vente. Si vous êtes intéressé par l'acquisition de ce nom de domaine emblématique, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : techno.gauthier@orange.fr



Au nom de toute l'équipe de Pc-Boost.com, nous tenons à remercier chacun d'entre vous pour votre fidélité et votre soutien tout au long de ces années. Nous espérons sincèrement que notre passion partagée pour l'informatique continuera de vous inspirer et de vous accompagner dans vos futures aventures technologiques.



Au revoir, Pc-Boost.com. Tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires et dans l'histoire de l'informatique.



L'équipe de Pc-Boost.com