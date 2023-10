be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, annonce un nouvel ajout à son portefeuille de solutions de watercoolings tout-en-un, le Pure Loop 2. Il succède au Pure Loop, modèle plusieurs fois récompensé, proposant des améliorations substantielles en implémentant une pompe réglable par PWM et des LED ARGB autour du bloc de refroidissement. Comparé au Pure Loop 2 FX, la nouvelle série Pure Loop 2 profite des tout nouveaux ventilateurs Pure Wings 3 PWM high speed be quiet! pour une pression statique élevée et un fonctionnement silencieux. Pour répondre aux besoins en refroidissement de chacun, le Pure Loop 2 sera disponible en quatre tailles de radiateurs différentes : 120 mm, 240 mm, 280 mm et 360 mm.



Une pompe doublement découplée et un moteur en boucle

Les Pure Loop 2 embarquent trois ventilateurs Pure Wings 3 PWM high speed, qui offrent un fonctionnement très silencieux de seulement 36,8 dB(A) à vitesse maximale. Les ventilateurs supportent également une fonction unique au niveau du moteur : une boucle fermée, qui contrôle la vitesse de rotation du ventilateur et procède à des ajustements automatiques pour garder les ventilateurs à une vitesse constante, quelle que soit la résistance à l'air du radiateur. De plus, le Pure Loop 2 dispose d'une pompe doublement découplée pour réduire la propagation des vibrations : monté sur les tuyaux, le boîtier de la pompe est découplé du bloc de refroidissement du processeur et du radiateur ; un phénomène amplifié par la présence d’un revêtement en caoutchouc à l'intérieur du boîtier de la pompe. Cette dernière est réglable par PWM, ce qui permet l’obtention d’un meilleur équilibre performance/bruit. Pour finir, une « coldplate » revêtue de nickel assure un refroidissement efficace pour tous les processeurs de bureau les plus courants et permet l'utilisation d’une pâte thermique à base de métal liquide.



Un design séduisant, une installation pratique et un port de rechargement

Le Pure Loop 2 se distingue par le design entièrement noir de ses ventilateurs, du radiateur, des tubes et par son bloc de refroidissement en aluminium brossé doté d’une illumination ARGB subtile. be quiet! a équipé les radiateurs d’un port de remplissage facile d'accès, pour permettre, si nécessaire, leur approvisionnement en liquide de refroidissement, pour des performances maximales durables. Une bouteille de 100 ml de liquide de refroidissement est incluse dans la boîte et devrait permettre de procéder à au moins six remplissages. Les tuyaux manchonnés très flexibles permettent une installation pratique, même dans les cas où l'espace est restreint. Grâce à un système de montage intuitif, le Pure Loop 2 prend en charge tous les processeurs de bureau courants Intel et AMD.



Le Pure Loop 2 sera disponible à partir du 10 octobre au prix de vente recommandé de 89,90 € (120 mm), de 104,90 € (240 mm), de 114,90 € (280 mm), et de 129,90 € (360 mm).