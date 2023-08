be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, dévoile deux nouveaux ventirads haut de gamme à l'occasion de la gamescom qui se tient à Cologne (Allemagne), du 23 au 27 août. Le Dark Rock Pro 5 suit les traces du Dark Rock Pro 4, ventirad à succès et primé, en offrant d'immenses performances de refroidissement à des niveaux sonores faibles sur les plateformes grand public les plus populaires, tandis que le Dark Rock Elite est destiné aux utilisateurs exigeant des performances et un flux d'air des plus élevés, en intégrant un éclairage ARGB et un système unique de rail destiné au ventilateur avant, pour une expérience de haut niveau.

Repousser encore plus loin les limites du refroidissement par air

Il n'a pas été facile d'améliorer les performances de référence du Dark Rock Pro 4, mais be quiet! a réussi à placer la barre encore plus haut avec le Dark Rock Pro 5. En tirant parti des performances des Silent Wings et en ajoutant un interrupteur de réglage de la vitesse intégré pour donner la priorité au refroidissement ou au silence, nous avons créé un ventirad qui adore les tâches multiples, qu'il s'agisse d'un jeu énergivore ou d'une station de travail. Vous en voulez davantage ? Avec ses capacités de refroidissement sans précédent, le Dark Rock Elite est la solution idéale pour les passionnés de jeux vidéo qui souhaitent obtenir les meilleures performances et le meilleur flux d'air possibles pour leur processeur, sans pour autant se priver d'un superbe éclairage ARGB. Non seulement l'Elite dispose des ventilateurs Silent Wings et d’un interrupteur de réglage de la vitesse intégré, mais il profite également d’un système de rail innovant destiné au ventilateur avant afin de garantir la compatibilité avec la majorité des modules de mémoire et des cartes mères. Les Dark Rock Pro 5 et Dark Rock Elite seront officiellement lancés fin octobre.



Des animations passionnantes pour tous les visiteurs

Sur son stand à la gamescom, be quiet! présentera ses dernières nouveautés, notamment les boîtiers Shadow Base 800 très attendus. Outre les présentations de produits, les passionnés de jeux auront la possibilité de tester leurs compétences lors de compétitions gaming contre l'équipe BLUEJAYS eSports. De plus, l'équipe be quiet! organisera des concours où les participants pourront démontrer leurs connaissances du marché du hardware et des jeux vidéo. be quiet! disposera d'un stand ouvert, ainsi il n’est pas nécessaire de planifier un rendez-vous au préalable.



be quiet! se trouve dans la zone Entertainment, Hall 10.1, stand A078.