ZOTAC présente de nouvelles gammes de mini PC : Série E et Série C

Ces nouvelles gammes de mini PC sont destinées à un large éventail d'applications et offrent d’excellentes performances, que ce soit pour la bureautique, la création de contenu, le streaming ou le gaming.



Tous les nouveaux modèles ZBOX sont livrés avec une garantie de 3 ans, qui peut être prolongée à 5 ans lors de l'enregistrement sur notre site.



Nous vous rappelons que ZOTAC sera présent à la Gamescom, sur le stand de Caseking, Hall 6.1, stand A-010. Nous serions également ravis de vous accueillir sur rendez-vous, dans le Game Industry Business Lounge, Hall 2.2 - Stand C51, afin de vous présenter l’ensemble de nos nouveautés.







Points forts ZBOX Série E



MAGNUS ONE (White Edition) et MAGNUS EN

Dotés de processeurs Intel Core i7 de 13ème génération et de cartes graphiques GeForce RTX série 40

Lecteur de cartes Thunderbolt 4 et UHS-II 3-en-1

Ultra compacts : 8,33 litres (MAGNUS ONE) et 2,65 litres (MAGNUS EN)

Pour en découvrir encore plus sur MAGNUS EN

Pour en découvrir encore plus sur MAGNUS ONE



Points forts ZBOX Série C



ZBOX CI669/CI649/CI629 nano

Dotés de processeurs Intel Core de 13ème génération et d'une carte graphique Intel Iris Xe

Refroidissement passif et fonctionnement silencieux

Conçu sans pièces mobiles pour une plus grande longévité

Pour en découvrir encore plus sur ZBOX Série C





Disponibilité fin août.