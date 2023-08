be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, est fier de présenter la série Shadow Base 800, le dernier ajout à son portefeuille de boîtiers PC. Le Shadow Base 800 est conçu pour offrir une expérience de jeu et informatique ultime en proposant un flux d'air exceptionnel et un large espace pour tous les besoins des montages PC. Ce dernier peut aisément accueillir des radiateurs de 420 mm, des cartes mères E-ATX ou de nombreuses cartes graphiques haut de gamme. Ses fonctions E/S de pointe et un montage sans outil viennent renforcer encore ce boîtier. Le Shadow Base 800 est disponible en cinq modèles différents pour permettre aux utilisateurs de personnaliser au maximum leur boîtier PC et créer leur idéal en termes de couleurs et d'options ARGB.



La taille compte !

Bien que le Shadow Base 800 offre une base solide à tous les types d'utilisateurs, cette série de boîtiers est spécialement conçue pour les joueurs qui veulent créer le PC de leurs rêves sans aucune limite. Sa conception à base de mesh assure un flux d'air exceptionnellement élevé, maintenant les composants au frais pendant les jeux les plus exigeants. L'intérieur spacieux du Shadow Base 800 lui permet d’accueillir facilement les composants les plus volumineux, tels que les radiateurs de 420 mm, les cartes mères E-ATX et les cartes graphiques haut de gamme, entre autres, la Radeon 7900 XTX ou encore la GeForce RTX 4090. Un montage sans outil des disques durs et des SSD simplifie encore le processus d'installation, permettant d'économiser du temps et des efforts, tandis que le guide pour les câbles garantit une apparence soignée et ordonnée, améliorant à la fois l'esthétique et le flux d'air pour un montage sans faille. Une paroi latérale en verre teinté et trempé, ainsi que des emplacements PCIe rotatifs pour l'installation verticale de la carte graphique, permettent aux joueurs de la présenter sous son meilleur jour, rehaussant davantage l'esthétique du boîtier.



Une réponse à la hauteur des attentes

La série Shadow Base 800 se compose de cinq modèles différents. Pour les adeptes d'un design épuré et discret, le Shadow Base 800 Black offre une base solide pour leurs configurations haute performance. Les Shadow Base 800 DX Black et Shadow Base 800 DX White (avec des touches de noir) ajoutent un éclairage ARGB subtil au châssis, réglable grâce à son contrôleur ARGB intégré ou par une carte mère compatible ARGB. Au sein de ces trois modèles, be quiet! a installé trois ventilateurs Pure Wings 3 140 mm PWM pour offrir non seulement des performances de refroidissement supérieures mais aussi un fonctionnement silencieux, éliminant toutes les distractions possibles et permettant aux utilisateurs de se concentrer sur leur travail ou leurs parties de jeu. Les deux dernières versions sont le Shadow Base 800 FX Black et le Shadow Base 800 FX White, équipés de quatre ventilateurs Light Wings 140 mm PWM pour un flux d'air élevé, un fonctionnement silencieux et une illumination ARGB renforcée. Un contrôleur ARGB et un hub PWM sont inclus pour ces deux modèles, faisant des versions FX les variantes les plus riches de la série en termes de fonctionnalités. Chacune des versions dispose d'un panneau E/S de pointe avec de l’USB 3.2 Gen. 2 Type C pour un transfert de données rapide comme l'éclair avec les supports de stockage externes.



Les Shadow Base 800 seront disponibles à partir du 5 septembre et bénéficieront d'une garantie fabricant de 3 ans. Pour les spécifications et les prix de chacun des modèles individuellement, veuillez-vous référer à ce tableau :