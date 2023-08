TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau SSD NVMe : Le Samsung 990 Pro 2 To.







Samsung, l'un des leaders mondiaux de la technologie numérique, fabrique pratiquement tous les types d'appareils électroniques auxquels vous pouvez penser. Ses produits sont utilisés par des millions de personnes dans le monde.



En tant que leader dans la production de DRAM et de mémoire flash, il n'est pas surprenant qu'elle soit également un acteur majeur dans le domaine des disques SSD. Ses disques SSD des séries EVO et PRO sont très populaires parmi les metteurs à niveau, les constructeurs de systèmes et les passionnés.







Le Samsung 990 Pro a été annoncé à la fin de l'année dernière. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il s'agisse d'un disque dur PCI-Express 5.0, il est en fait construit avec l'interface PCI-Express 4.0. Alors que le 980 Pro utilisait un contrôleur appelé "Elpis", le 990 Pro est construit avec "Pascal" - on ne sait pas grand-chose d'autre, si ce n'est que Pascal est optimisé pour l'efficacité énergétique et utilise le même processus de production de 8 nanomètres qu'Elpis. La flash NAND a également été mise à niveau, avec la septième génération de 3D TLC NAND à 176 couches (le 980 Pro utilise une flash à 128 couches). Comme on peut s'y attendre pour un disque haut de gamme, une puce de cache DRAM est également incluse.



Voici la fiche technique :







Le Samsung 990 Pro est disponible dans des capacités de 1 To (80 $) et de 2 To (150 $). Une version de 4 To avait été promise l'année dernière, mais elle ne s'est jamais concrétisée. L'endurance de ces modèles est fixée à 600 TBW et 1200 TBW, respectivement. Samsung offre une garantie de cinq ans avec le SSD 990 Pro.



