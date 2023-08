Les GPU Intel Arc sont victimes d'une nouvelle vulnérabilité, entraînant un déni de service.



Il semble que le mois d'août ait apporté une vague de vulnérabilités puisqu'Intel a révélé une nouvelle série de vulnérabilités dans les GPU Arc.







Après la "chute" d'Intel, la société a fait la lumière sur deux nouvelles vulnérabilités compromettant l'Arc A770 et l'Arc A750, deux cartes populaires de la gamme Alchemist. Cependant, Intel précise que les GPU affectés sont uniquement ceux qui ont été commercialisés entre octobre et décembre 2022, ce qui signifie que le problème est beaucoup moins important que Downfall, qui devrait affecter des milliers de CPU.



Les vulnérabilités découvertes conduisent à une conséquence similaire : le déni de service (DoS). Selon l'"Intel Arc Graphics Cards Advisory" publié par la société, les failles de sécurité se présentent sous deux formes différentes. La première, appelée "CVE-2022-41984", permet à un utilisateur disposant de droits d'activer un déni de service par le biais d'un accès local, ce qui signifie qu'elle peut entraîner des perturbations au niveau des performances du GPU. Intel a attribué un score de base de "4.4 Medium" pour la vulnérabilité, ce qui signifie que la gravité de la vulnérabilité n'est pas quelque chose à négliger.







La deuxième forme est intitulée "CVE-2022-38973", qui peut également entraîner une fuite d'informations si un consommateur subit un "contrôle d'accès inapproprié". Avec un score de base de "3.3 Faible", nous pensons que cette vulnérabilité n'a pas d'effets à grande échelle mais qu'elle existe toujours.



Si vous êtes un utilisateur de GPU Arc et que vous l'avez acheté dans les délais mentionnés ci-dessus, vous ne devriez pas vous inquiéter car Intel a suggéré de contacter le "support produit Intel" de votre région. Bien que cette démarche puisse avoir pour but d'obtenir une première idée de la vulnérabilité, il est préférable d'approcher l'entreprise de toute façon. Intel n'a encore rien fait pour résoudre le problème, mais nous espérons qu'un correctif est en cours d'élaboration et nous vous informerons dès qu'un développement aura lieu.



WCCFTECH