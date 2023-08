Les GPU NVIDIA GeForce RTX 50 seraient dotés de l'architecture Blackwell : SKUs GB202, GB203, GB205, GB206 & GB207.



NVIDIA prépare sa gamme de GPU de nouvelle génération, connue sous le nom de code Blackwell, qui devrait équiper la gamme de jeux GeForce RTX 50.







L'architecture de GPU Blackwell de NVIDIA comportera au moins six références de GPU pour les cartes graphiques GeForce RTX 50 de la prochaine génération



D'après les informations existantes, nous savons que les GPU Blackwell de NVIDIA étaient initialement prévus en deux variantes, la série " GB10X " qui était probablement destinée au segment HPC & AI. Cette série comprenait les SKU GB100 et GB102, basés sur la même architecture que le GB100, et qui ont été répertoriés comme les "Classic GPUs" dans la fuite précédente.



Selon les dernières rumeurs, il semblerait que NVIDIA travaille également sur des unités de jeux sous la même architecture de GPU Blackwell. Bien qu'il y ait encore des différences entre le HPC et le jeu, au moins nous n'aurons pas de segmentation comme Hopper et Ada. La nouvelle fuite est basée sur un post du forum Chiphell par "Panzerlied" qui a été découvert par Videocardz. La fuite et les informations listées ont été détaillées par Kopite7kimi qui semble reconnaître qu'il s'agit d'une vraie affaire.







La fuite suggère que NVIDIA aura au moins six références pour sa gamme GeForce RTX 50 avec l'architecture Blackwell. Il s'agit du même nombre de références que celui obtenu avec la gamme de GPU Ada Lovelace, mais il y a une grande différence. La gamme comprendra le GB202 en tant que produit phare, suivi du GB203, GB205, GB206 et GB207. Si la gamme peut sembler identique à première vue, la différence la plus importante est l'existence de l'UGS GB205 et l'inexistence de l'UGS GB204. Cela signifie que NVIDIA va encore segmenter sa gamme, puisque l'AD104 sera probablement remplacé par le GB205.



La gamme devrait ressembler à ce qui suit :



Blackwell GB202 (Ultra Enthusiast),

Blackwell GB203 (Enthusiast),

Blackwell GB205 (haut de gamme),

Blackwell GB206 (grand public),

Blackwell GB207 (entrée de gamme).



Il est également probable que le SKU GB203 soit l'option la plus pratique si un SKU haut de gamme doit être conçu. Les UGS de classe *03 n'étaient pas disponibles sur le front des jeux jusqu'à Ada et elles ont en quelque sorte remplacé les UGS de classe 104 puisque la RTX 4080 les utilise à la place de l'AD104. Plus tôt, Kopite7kimi avait révélé que le GPU de jeu phare de NVIDIA qui remplacera l'AD102 disposera d'un bus de 512 bits, ce qui devrait constituer une amélioration majeure par rapport à la RTX 4090. Mais la question de savoir si nous verrons cette carte graphique est tout à fait différente.



En effet, NVIDIA ne lancera pas sa gamme GeForce RTX 50 avant 2025, selon sa dernière feuille de route. Cela signifie que la société a encore beaucoup de temps pour reformater et modifier sa gamme de jeux. La société se concentre actuellement sur sa série GeForce RTX 40 et il pourrait même y avoir une sorte de rafraîchissement plus tard, mais il semble que les GPU Blackwell soient en cours de finalisation, alors attendez-vous à plus de fuites à partir de maintenant.



GPU NVIDIA GeForce SKUs :







WCCFTECH