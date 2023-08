ANTEC nous propose une nouvelle alimentation : La Cuprum Strike CSK650.



L'alimentation électrique en bronze Cuprum Strike d'Antec est conçue pour la qualité, l'efficacité et les performances. Doté d'une certification 80 PLUS-BRONE, d'un ventilateur silencieux de 120 mm, le CSK Bronze inclut la garantie de 3 ans d'Antec. La suite CircuitShieldTM de protections de qualité industrielle garantit que la puissance fournie à votre système est sûre et fiable dans n'importe quel environnement.























80 PLUS et Bronze certifié



Offrant jusqu'à 88 % d'efficacité, la série CSK Bronze utilise un PFC actif, vous donnant un système plus froid et plus silencieux, tous propulsés par la puissance continue.



Garantie de trois ans



Nous sommes en mesure de garantir la qualité et la sécurité des fournitures d'énergie de bronze CSK, offrant une garantie de 3 ans en pièces et en main-d'œuvre et un accès illimité à notre support technique et à notre service à la clientèle incomparable.



Ventilateur silencieux de 120 mm



Le ventilateur silencieux de 120 mm est idéal pour l'informatique tout à fait et est conçu pour une durée de vie plus longue, garantissant des heures de fonctionnement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 03 aout 2023. Le prix sera de : 69.90 euros.



ANTEC