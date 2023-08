GIGABYTE nous propose un nouvel écran PC : Le GS27QC.



En tant que joueur invisible, le moniteur est souvent sous-estimé. La vérité est les observateurs former en tant qu'effet synergique et faire ressortir les meilleures performances du PC composants. Les moniteurs de jeu GIGABYTE offrent les spécifications ultimes et qualité, les utilisateurs peuvent réellement bénéficier de performances haut de gamme sans avoir besoin extravagance.



















VOTRE SÉCURITÉ SUPER IMMERSIVE AU JEU



Le panneau VA de 27 pouces 1500R vous présente un point de vue plus proche de l'œil humain qu'un à plat moniteur, vous donner une sensation plus immersive.



SIMPLE MAIS STYLISS



L'aspect de la rationalisation représente la simplicité de la série de jeux GIGABYTE philosophie de conception, support robuste et finition mate construite pour fonctionnelle et des caractéristiques esthétiques ajoutant davantage aux caractéristiques.



VISANT PARFAIT À L'ANGLE



Le moniteur de jeu GIGABYTE dispose d'un support conçu offrir une large gamme d'ajustements d'inclinaison.



Sans scintillement



Prévention de la fatigue oculaire et de la fatigue.



Lumière basse Bleue



Certifié par le T-V Rheinland pour la protection de la santé oculaire.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible dans les E-Commerces. Le prix sera de : 249.90 euros.



GIGABYTE