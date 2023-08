Et







GIGABYTE et HWiNFO collaborent en exclusivité pour fournir des informations précises et une nouvelle fonction de synchronisation de la mémoire



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a le plaisir d'annoncer son étroite collaboration avec HWiNFO, un outil complet d'information et de diagnostic du système. Ce partenariat vise à améliorer la précision des informations et des diagnostics sur le matériel, tout en introduisant des fonctionnalités innovantes pour les passionnés d'informatique et les professionnels.











HWiNFO, connu pour ses informations système détaillées et ses capacités de diagnostic, s'est associé à GIGABYTE pour intégrer leurs technologies et fournir aux utilisateurs des informations matérielles plus précises et plus complètes. En combinant l'expertise de GIGABYTE en matière de fabrication de matériel et les diagnostics avancés de HWiNFO, les utilisateurs peuvent désormais accéder à une multitude d'informations sur les composants de leur ordinateur avec une précision inégalée.











De plus, lorsque HWiNFO détecte une carte mère GIGABYTE, un skin unique spécialement conçu pour les cartes mères GIGABYTE avec les couleurs et les caractéristiques AORUS sera automatiquement appliqué. Ce skin est inclus dans le logiciel de diagnostic HWiNFO et est optimisé pour les modes lumineux et sombres.



L'un des points forts de cette collaboration est le développement d'une nouvelle fonction de synchronisation de la mémoire. Grâce à l'expertise de GIGABYTE en matière de technologies de mémoire et aux capacités de diagnostic avancées de HWiNFO, les utilisateurs peuvent désormais surveiller leurs paramètres de synchronisation de la mémoire et obtenir des informations précieuses sur les performances de leurs modules de mémoire. Cela permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées lors de l'optimisation de leurs configurations de mémoire, améliorant ainsi les performances et la stabilité du système.



De plus, GIGABYTE a conclu un partenariat exclusif avec HWiNFO pour développer une fonction de lecture des informations du BIOS. Cette fonctionnalité unique permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations détaillées du BIOS et de les récupérer directement via l'interface de HWiNFO. En intégrant de manière transparente les données du BIOS dans HWiNFO, les utilisateurs de GIGABYTE peuvent surveiller et analyser de manière pratique les paramètres du BIOS, les versions du firmware et d'autres informations cruciales pour la maintenance et l'optimisation du système.



"Nous sommes ravis de collaborer avec HWiNFO afin d'offrir à nos utilisateurs une expérience plus complète et plus précise en matière d'informations sur le matériel ", a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits GIGABYTE Channel Solutions. "Avec la nouvelle fonction Memory Timings et la fonctionnalité exclusive de lecture des informations du BIOS, les utilisateurs peuvent désormais avoir une vision plus approfondie des performances de leur système et prendre des décisions éclairées pour les mises à niveau et les optimisations du système."



La collaboration entre GIGABYTE et HWiNFO réunit une technologie et une expertise de pointe pour offrir aux utilisateurs des informations matérielles et une expérience de diagnostic améliorées. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'informations précises sur le système et les timings de la mémoire, et accéder facilement aux données détaillées du BIOS. Ce partenariat illustre l'engagement de GIGABYTE à fournir des solutions innovantes qui permettent aux utilisateurs de maximiser le potentiel de leurs systèmes informatiques.



La prise en charge de ces fonctionnalités commence avec les versions de BIOS des cartes mères de la série suivante. Nous continuerons à étendre la prise en charge à d'autres chipsets à l'avenir. Veuillez consulter notre site web pour connaître les prochaines mises à jour du BIOS.



- Carte mère Intel Z790/B760/Z690/B660/H610, date de sortie du BIOS 28 juillet 2023.

- Cartes mères AMD X670/B650/A620, bêta BIOS date de sortie du BIOS 21 juillet 2023.



