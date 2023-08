ASUS lance le moniteur de jeu TUF Gaming VG27AQL3A 27 pouces WQHD



ASUS a dévoilé son dernier moniteur de jeu - le TUF Gaming VG27AQL3A. Annoncé le 1er août 2023, ce moniteur de jeu WQHD de 27 pouces utilise un panneau IPS (Fast In-Plane Switching).















Le TUF Gaming VG27AQL3A est un moniteur de jeu de 27 pouces sans reflet, équipé d'un panneau Fast IPS offrant une résolution maximale de 2 560 x 1 440 pixels. Il prend en charge un taux de rafraîchissement amélioré de 180 Hz et une vitesse de réponse rapide de 1 ms. En termes de technologie de synchronisation de l'affichage, il intègre AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync.



Le moniteur intègre également la technologie propriétaire d'ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), qui aide à réduire le flou de mouvement et peut fonctionner en conjonction avec la technologie de synchronisation. Parmi les autres spécifications notables, citons un taux de contraste de 1000:1, une luminosité maximale de 400cd/m2 et un angle de vision de 178° à l'horizontale et à la verticale. Il couvre 130 % de l'espace colorimétrique sRGB et 96 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, et offre également une capacité d'affichage HDR avec DisplayHDR 400.



En ce qui concerne les interfaces d'entrée, le moniteur offre un port DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.0. Les autres caractéristiques comprennent une fonction hub USB 3.2 Gen1 Type-A x 2 et des haut-parleurs 2W x 2. Le TUF Gaming VG27AQL3A mesure 615 mm de largeur, 170 mm de profondeur et 477 mm de hauteur, et pèse environ 6,9 kg, support compris.



Pour plus d'informations, visitez le site officiel d'ASUS pour le TUF Gaming VG27AQL3A : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP