Nouvelle série IceMyst de SilverStone : Refroidissement à eau AIO avec fonction de refroidissement ponctuel



SilverStone Technology, dont le siège se trouve à Taïwan, a officiellement dévoilé sa série "IceMyst" de refroidisseurs d'eau tout-en-un (AIO) le 2 août 2023. Cette série se distingue par la possibilité d'ajouter des ventilateurs au bloc d'eau, afin de refroidir efficacement les points chauds.















La série IceMyst a été présentée pour la première fois au COMPUTEX TAIPEI 2023 et comprend des modèles basés sur la taille du radiateur : IceMyst 240 (240 mm), IceMyst 280 (280 mm), IceMyst 360 (360 mm) et IceMyst 420 (420 mm). En outre, un ventilateur optionnel, "IMF70 ARGB", est disponible pour chaque modèle.



Lors de la COMPUTEX TAIPEI 2023, la caractéristique innovante de cette série a été mise en avant : l'ajout du ventilateur de refroidissement IMF70 ARGB au bloc d'eau. L'objectif est de refroidir les composants tels que le circuit d'alimentation, la mémoire et les dissipateurs thermiques des disques d'État solides (SSD) NVMe. L'un des principaux avantages est que plusieurs ventilateurs IMF70 ARGB peuvent être empilés, tournés à 360 degrés et ajustés avec précision pour fournir un refroidissement ciblé tout en évitant l'obstruction.



Les ventilateurs IMF70 ARGB étaient initialement un aspect indéterminé lors du COMPUTEX, mais la version du produit les proposera en tant qu'achat optionnel séparé. Les spécifications des ventilateurs varient d'un modèle à l'autre. Le modèle de ventilateur de 120 mm fonctionne à une vitesse de 500 à 2 200 tr/min, offrant un volume d'air maximal de 75,74 CFM, une pression statique maximale de 3,4 mmH2O et un niveau de bruit de 12,1 à 33,1 dB(A). D'autre part, le modèle à ventilateur de 140 mm fonctionne à une vitesse comprise entre 400 et 1 750 tr/min, offrant un volume d'air maximal de 93,29 CFM, une pression statique maximale de 2,39 mmH2O et un niveau de bruit compris entre 13,3 et 30,8 dBA. Les deux ventilateurs sont équipés d'un connecteur PWM+ARGB à 4 broches et prennent en charge le chaînage en guirlande.



Les spécifications du ventilateur optionnel IMF70 ARGB comprennent une vitesse opérationnelle de 500 à 2 800 tr/min, un volume d'air maximal de 17,2 CFM, une pression statique maximale de 2,0 mmH2O et un niveau de bruit maximal de 28,2 dBA.



Tous les modèles de la série partagent une vitesse de pompe de 3 100 tr/min ± 10 %. La série IceMyst est compatible avec les plateformes Intel LGA1700/1200/115X/2011/2066 et AMD Socket AM5/AM4.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D