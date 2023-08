PowerColor AMD Radeon RX 7800 XT en photo, confirmée sur la base de "Navi 32".



PowerColor a publié par inadvertance les premières photos de sa carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT Red Devil. Ces images confirment que la RX 7800 XT est basée sur une version maximale du GPU "Navi 32", et non sur le "Navi 31" compact qui équipe l'édition limitée de la RX 7900 GRE. Le "Navi 32" est un GPU à base de chiplets, tout comme le "Navi 31", mais plus petit. Son GCD (graphics compute die) de 5 nm comporte physiquement 60 unités de calcul RDNA3, soit 3 840 processeurs de flux, 120 accélérateurs AI, 60 accélérateurs Ray, 192 TMU et éventuellement 128 ROP. Ce GCD est entouré de quatre MCD (memory cache dies) de 6 nm, qui possèdent chacun un segment de 16 Mo de la mémoire Infinity Cache de 64 Mo du GPU, et constituent son interface mémoire GDDR6 de 256 bits.



















La fiche technique publiée par PowerColor confirme que la RX 7800 XT exploite au maximum le "Navi 32", ce qui permet aux 60 CU et à l'interface mémoire 256 bits de la puce de gérer 16 Go de mémoire. La RX 7800 XT utilise une vitesse de mémoire de 18 Gbps et dispose donc d'une bande passante mémoire de 576 Go/s. La PowerColor RX 7800 XT Red Devil dispose d'un double BIOS, et en supposant que le BIOS "standard/silent" fasse tourner la carte aux vitesses d'horloge de référence d'AMD, nous avons des horloges Game de 2210 MHz, et 2565 MHz en boost. La Red Devil est alimentée par un double connecteur PCIe à 8 broches (375 W max) ; le refroidisseur est visiblement plus petit que celui des cartes de la série RX 7900 Red Devil de la société. Un VRM 16+2 phases alimente la carte. Avec la publication des photos de la carte, nous nous attendons à un lancement mondial du produit dans les 30 prochains jours.



TECHPOWERUP