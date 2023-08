Antec présente la série d'alimentations NeoECO Gold M ATX 3.0



Antec Inc, fournisseur leader de composants et d'accessoires informatiques de haute performance pour le jeu occasionnel et le jeu haut de gamme, les lieux de travail et les marchés du bricolage, élargit sa gamme de produits pour le jeu haut de gamme avec les nouvelles alimentations NE Gold M ATX 3.0, offrant deux modèles en noir ou en blanc, avec 1000 W en blanc et 850 W, 1000 W et 1300 W en noir.











Les nouvelles alimentations NEG M ATX 3.0 Series répondent aux normes élevées du standard ATX 3.0 en matière de fiabilité et d'efficacité énergétique. Elles sont formellement certifiées pour la conformité ATX 3.0, ce qui garantit le plus haut niveau de qualité et de performance. Le câble GPU PCIe 5.0 12VHPWR inclus permet une compatibilité transparente avec les cartes graphiques modernes, telles que la série NVIDIA GeForce RTX 40. Avec des condensateurs JP de haute qualité, une stabilité fiable et une efficacité certifiée 80 Plus Gold, les utilisateurs peuvent s'attendre à des performances inégalées de leur système. La conception PhaseWave assure une puissance constante, tandis que le ventilateur FDB Silence de 120 mm assure un refroidissement silencieux. Ils sont désormais disponibles dans le commerce sur Amazon US.











La toute nouvelle série NE Gold M ATX 3.0 est née pour offrir la meilleure expérience de construction de PC, en donnant aux utilisateurs des performances inégalées et une stabilité sans faille. Dotée d'une conception entièrement modulaire, la série NE Gold M ATX 3.0 offre une multitude de possibilités de gestion des câbles, ce qui rend l'installation du matériel informatique pratique et propre. Elle fournit une alimentation hautement efficace à votre système tout en réduisant vos factures d'électricité.







Notre contrôle thermique avancé intégré avec le mode Zero RPM permet au ventilateur de s'éteindre à faible charge pour assurer un silence absolu. Il est équipé d'un ventilateur silencieux FDB de 120 mm, optimisant l'équilibre entre refroidissement et bruit. Les capuchons japonais de haute qualité garantissent des performances stables. Conception LLC de classe serveur avec redressement synchrone basé sur une topologie DC-DC pour améliorer les performances et la stabilité.



La conception CircuitShield permet une protection de niveau industriel pour rendre le système sûr dans n'importe quel environnement, et associée à une garantie de 10 ans, fait de la série NE Gold M ATX 3.0 le meilleur choix pour les moddeurs professionnels et les joueurs sur PC.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP