V-COLOR atteint une vitesse sans précédent avec 96 Go (2x48 Go) de DDR5-7800 CL38 avec la série Manta XPrism



V-COLOR Technology Inc, l'un des principaux fabricants de mémoire, est fier de présenter une nouvelle vitesse atteinte pour le kit DDR5 96 Go (2x 48 Go) de 7800 CL38. Visant à briser les barrières et à élever les performances, ce nouveau kit overclocké de 96 Go (2x 48 Go) de capacité DDR5-7800 CL38-48-48-126 permet d'atteindre une nouvelle vitesse.







En testant les limites de la vitesse de la mémoire DDR5, v-color a atteint DDR5-7800 CL38-48-48-126 en configuration de kit de 96 Go (2x48 Go), avec l'ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX et le processeur Intel Core i9-13900KF. Compatible avec Intel XMP 3.0, le Manta XPrism RGB DDR5 96 Go (2x 48 Go) garantit une expérience optimisée et sans souci. Améliorez sans effort les performances de votre système et atteignez l'équilibre parfait entre vitesse et stabilité.















Tests rigoureux et assurance qualité



"Chez v-color, nous donnons la priorité à la qualité et à la fiabilité. Nos mémoires sont soumises à des tests approfondis pour garantir des performances et une durabilité constantes. Faites confiance à nos modules de mémoire pour offrir une stabilité à toute épreuve et des performances constantes dans des conditions de travail intenses.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP