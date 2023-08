DeepCool dévoile les boîtiers CH560 et CH560 DIGITAL : des boîtiers PC haute performance.



DeepCool présente ses dernières offres, le CH560 et le CH560 DIGITAL. Ces nouveaux boîtiers PC sont conçus pour offrir des performances de refroidissement optimales et répondre aux besoins des systèmes modernes gourmands en énergie qui nécessitent un flux d'air efficace pour une fonctionnalité optimale.







Le CH560 DIGITAL, une variante de jauge de température numérique, s'adresse aux utilisateurs de systèmes haut de gamme exigeant un flux d'air supérieur. Les processeurs et les GPU consommant plus d'énergie que jamais, les boîtiers fermés traditionnels ne suffisent plus. Le CH560 DIGITAL fait passer le refroidissement au niveau supérieur, grâce à ses deux écrans d'état qui fournissent des informations essentielles sur le CPU et le GPU d'un seul coup d'œil, libérant ainsi de l'espace sur l'écran du bureau. Les utilisateurs peuvent facilement basculer entre les températures du CPU et du GPU, l'utilisation ou les deux, les écrans alternant entre la température et l'utilisation toutes les 5 secondes. Une application conviviale contrôle l'écran numérique à double statut intégré, offrant un contrôle total sur les statuts d'affichage.







Le CH560 est un nouveau boîtier ATX à flux d'air qui établit une nouvelle norme en matière de performances de refroidissement. Équipé d'une grille avant maillée, de trois ventilateurs ARGB de 140 mm à l'avant et d'un ventilateur ARGB de 120 mm à l'arrière, il permet un apport constant d'air frais aux composants, assurant la régulation de la température lors de tâches exigeantes telles que les jeux ou les charges de travail lourdes. En outre, il est possible d'ajouter deux ventilateurs supplémentaires de 120 mm sur l'enveloppe de l'unité d'alimentation, afin d'améliorer encore les capacités de refroidissement. Le CH560 et le CH560 DIGITAL offrent un mélange de style et de fonctionnalité, répondant aux exigences du matériel informatique moderne. Dotés d'un panneau latéral hybride unique en verre trempé et en maille, ils offrent non seulement une vue claire sur les composants internes du système, mais aussi une ventilation supplémentaire pour les GPU.







Ces boîtiers peuvent accueillir des cartes mères E-ATX, des refroidisseurs de CPU de 175 mm, des GPU de 380 mm et des PSU de 170 mm, ce qui les rend compatibles avec une large gamme de composants modernes.



"La nouvelle génération de boîtiers à flux d'air de DeepCool est arrivée, et elle est vraiment glorieuse", a déclaré un porte-parole de DeepCool. "Les boîtiers CH560 et CH560 DIGITAL sont conçus pour offrir des performances de refroidissement exceptionnelles tout en offrant une esthétique élégante et des fonctions pratiques telles que le double écran d'état. Nous sommes convaincus que ces boîtiers répondront aux exigences des passionnés de PC et des joueurs."



Pas de date pour le moment.



Les prix :



- CH560 : 99.99 Dollars,

- CH560 WH : 109.99 Dollars,

- CH560 : Digital : 119.99 Dollars,

CH560 Digital WH : 129.99 Dollars.



THE GURU3D