Le GPU MSI GeForce RTX 3080 Ti avec 20 Go de VRAM a été découvert, il fonctionne bien et supporte l'overclocking.



Une autre variante du GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti avec 20 Go de VRAM a été découverte sur Facebook.







Le GPU MSI GeForce RTX 3080 Ti avec 20 Go de VRAM est une autre de ces cartes qui auraient pu être !



Le GPU GeForce RTX 3080 Ti de NVIDIA avait une variante inédite qui devait être dotée de 20 Go de mémoire GDDR6, mais elle n'est jamais apparue sur les grand marchés publics. Mais un listing de la place de marché Facebook a permis de retrouver le GPU ainsi que des benchmarks pertinents.



Pour rappel, NVIDIA a travaillé sur plusieurs variantes de la GeForce RTX 3080 Ti avant sa sortie officielle. Ces variantes étaient dotées d'une mémoire plus importante, mais la société a ensuite décidé de ne pas les commercialiser pour plusieurs raisons (principalement le coût et le volume). Cette décision a affecté plusieurs partenaires de cartes puisque la production du GPU avait déjà été lancée. Plutôt que d'abandonner les GPU, ils ont été vendus à des mineurs de crypto-monnaie (dont on peut voir les marques sur les ports d'E/S) par l'intermédiaire de canaux tiers, car les partenaires n'étaient pas autorisés à vendre le GPU sur les marchés de détail.











Le GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 Go qui a fait surface est la variante SUPRIM X de MSI, l'un des modèles haut de gamme de la gamme Ampere. Il présente un design similaire avec la configuration habituelle à trois ventilateurs et un dissipateur thermique imposant. D'après la capture d'écran GPU-Z ci-jointe, le GPU dispose de 10 496 cœurs CUDA et de 20 Go de mémoire GDDR6 alimentés par la puce Ampere GA102. Il est intéressant de noter que le GPU prend également en charge l'overclocking, ce qui est appréciable étant donné qu'il s'agit d'un GPU de non-production.











La carte a été testée dans 3DMark TimeSpy et a obtenu un score impressionnant de 21,9K points. La variante de base de la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti a atteint 19,6K points, ce qui se traduit par une augmentation sensible des performances. Cependant, il est essentiel de noter que le GeForce RTX 3080 Ti "non commercialisé" a été testé sans les pilotes officiels de NVIDIA, de sorte que ce GPU aurait pu être plus performant s'il avait été commercialisé.



Le vendeur sur la place de marché Facebook a mis en vente le GPU pour 1100 AUD/ 743 USD. Le prix demandé est certes élevé, mais c'est normal pour une carte difficile à acquérir. Bien que nous ne puissions pas nous prononcer sur le succès potentiel de ce GPU, il aurait pu être une option décente pour ceux qui cherchent à obtenir une VRAM élevée sans se ruiner.



WCCFTECH