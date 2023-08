Acer annonce deux ordinateurs portables OLED 4K de 16 pouces avec Ryzen 7 PRO, pesant 1,17 kg.



Acer a dévoilé deux modèles d'ordinateurs portables OLED 4K de 16 pouces équipés de Ryzen 7 PRO. Les modèles, nommés "SFA16-41-N76Y/B" en bleu glacier et "SFA16-41-N76Y/K" en noir olivâtre.







Ces ordinateurs portables sont dotés d'un boîtier en alliage de magnésium et d'aluminium, ce qui leur confère une conception légère et durable. Par rapport à l'aluminium ordinaire, l'alliage magnésium-aluminium réduit le poids d'environ 20 % tout en doublant la résistance. Cela permet à l'ordinateur portable de 16 pouces de ne peser qu'environ 1,17 kg et de ne mesurer que 12,95 mm dans sa partie la plus fine, malgré la taille plus importante de l'écran. Les principales spécifications du modèle "SFA16-41-N76Y" comprennent une résolution WQUXGA (3 840 x 2 400 points), alimentée par un CPU Ryzen 7 PRO 6850U, 16 Go de mémoire LPDDR5-6400 et 512 Go de stockage SSD NVMe M.2. L'appareil est équipé des capacités réseau Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.



Pour une utilisation prolongée, l'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion de 54 Wh, offrant une autonomie d'environ 7,5 heures. Les dimensions du corps principal sont de 356,7 mm en largeur, 242,3 mm en profondeur et 12,95 à 13,95 mm en hauteur. En outre, le PC portable est livré préinstallé avec le système d'exploitation Windows 11 Pro en version 64 bits.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D