Thermaltake annonce le refroidisseur de CPU ToughAir 710 Black Dual Fin-stack.



En plus de la série SWAFAN EX ARGB, Thermaltake a annoncé aujourd'hui le refroidisseur de CPU ToughAir 710 Black. Capable de supporter des charges thermiques de 250 W, ce refroidisseur à double pile d'ailettes est une variante du ToughAir 710 que Thermaltake a annoncé en mars 2023, mais alors que l'original utilise des ailettes en aluminium normal, le ToughAir 710 Black utilise des ailettes en aluminium anodisé.



















La couleur noire couvre non seulement les ailettes en aluminium anodisé, mais aussi chacun des sept caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur, les plaques supérieures de chacune des deux piles d'ailettes, une grande partie du module de rétention et la base, à l'exception de la plaque froide elle-même. Les deux ventilateurs ToughFan 14 inclus semblent inchangés, puisque les cadres noirs et les hélices grises faisaient déjà partie de leur conception sur le ToughAir 710 original. Mesurant 148,6 mm x 146,6 mm x 165 mm (LxLxH), le refroidisseur devrait peser environ 1 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP