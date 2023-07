BenQ annonce son partenariat officiel avec Focus Entertainment pour le lancement du jeu Atlas Fallen !



BenQ, leader mondial dans le domaine des vidéoprojecteurs, est heureux d'annoncer son partenariat avec Focus Entertainment, société de développement de jeux vidéo de renom, pour le lancement très attendu du jeu Atlas Fallen. Ce partenariat stratégique combine l'expertise de BenQ dans les vidéoprojecteurs gaming de haute qualité avec la créativité de Focus Entertainment pour offrir aux joueurs une expérience de jeu inégalée.







Atlas Fallen est un jeu vidéo d’action dans lequel les joueurs surfent sur les sables d’un univers hors du temps, et terrassent des monstres légendaires dans des combats spectaculaires à l’aide de super pouvoirs et de capacités dévastatrices imprégnées de la puissance du sable. Avec ce partenariat, BenQ et Focus Entertainment s'engagent à offrir une aventure épique et immersive aux joueurs du monde entier. Les vidéoprojecteurs gaming X3000i, TK700STi et TH690ST de BenQ seront les portails vers l'univers fantastique d'Atlas Fallen.



« Nous sommes ravis de nous associer à Focus Entertainment pour le lancement d'Atlas Fallen » a déclaré Bruno Morel. Directeur Général de BenQ France. « Nous sommes constamment à la recherche de solutions pour optimiser l'expérience de jeu. Grâce à notre gamme de vidéoprojecteurs gaming, à la pointe, nous offrons une immersion totale et une qualité visuelle exceptionnelle à tous les utilisateurs.

Nous sommes donc très heureux de permettre aux joueurs de vivre des moments de jeu mémorables avec BenQ et Atlas Fallen ».



"Atlas Fallen est une sortie majeure cette année pour nous", annonce Nicolas Weil, Head of Partnerships à Focus Entertainment, "Nous sommes très heureux de travailler avec BenQ pour proposer un si beau rendu de l’univers fantastique unique du jeu, fruit d’années de travail de

nos équipes."



Ce partenariat ne se limite pas seulement au lancement du jeu Atlas Fallen. Des événements exclusifs et passionnants seront organisés dans le cadre de cette collaboration, offrant aux fans et aux joueurs la possibilité de vivre l'univers d'Atlas Fallen de manière unique.

Pour en savoir plus sur les vidéoprojecteurs gaming de BenQ, veuillez consulter le lien suivant : https://bit.ly/3KeO9et



Pour plus d'informations sur Focus Entertainment et le jeu Atlas Fallen, veuillez visiter leur site web : https://www.focus-entmt.com/fr/games/atlas-fallen



BENQ