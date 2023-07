Une fuite suggère que les GPU Radeon RX 7800 XT et RX 7700 XT devraient être lancés en septembre.



Alors que nous nous rapprochons d'une possible fenêtre de sortie à la fin de l'été ou au début de l'automne pour les cartes graphiques de jeu de milieu de gamme AMD Radeon RX 7000, de nouvelles fuites ont émergé de sources asiatiques. Benchlife pense qu'"en plus de la Radeon RX 7900 GRE, AMD et ses partenaires AIB préparent également deux cartes graphiques à puce Navi 32 telles que la Radeon RX 7800 XT et la Radeon RX 7700 XT, qui devraient être disponibles au début du mois de septembre". De précédentes fuites ont indiqué qu'un lancement en septembre était prévu, bien que la SKU RX 7800 XT soit basée sur un GPU Navi 31 fortement modifié.











Deux unités non XT ont récemment été révélées par des fuites de résultats de tests de référence, de sorte qu'il pourrait y avoir un bon nombre d'options alignées pour un lancement au troisième trimestre 2023. Jon Peddle Research (JPR) a ajouté son grain de sel, en reconfirmant que Team Red pourrait présenter des modèles de milieu de gamme lors d'un salon à la fin de l'été : " AMD est censé annoncer deux nouveaux AIB de la série 7000 à la Gamescom à la fin du mois d'août. Les fuites suggèrent qu'AMD est derrière NVIDIA en termes d'AIB et qu'il a des places libres dans sa gamme de SKU.



Les données de référence divulguées (voir ci-dessous) indiquent que les RX 7800 et RX 7700 pourraient rivaliser avec les RTX 4070 et RTX 4060 Ti, respectivement". JPR propose qu'AMD prépare au moins deux modèles de milieu de gamme pour le lancement, bien que ce nombre puisse être porté à cinq. Si un mystérieux cinquième candidat existe en dehors des RX 7700, RX 7700 XT, RX 7800 et RX 7800 XT, où se situerait-il dans la hiérarchie ? Nous pouvons exclure la RX 7900 16 GB GRE GPU puisqu'elle semble être une exclusivité du marché chinois, avec des performances estimées juste en dessous des standards de la RX 7900 XT.



PR a donné plus de détails : "AMD a lancé la RX 7900 XTX à un prix plus élevé que prévu, les ventes ont été lentes et AMD a donc baissé le prix. De même, la RX 7600 a été lancée à 269 dollars et son prix de vente est désormais de 258 dollars. Les prix des RX 7800 et RX 7700 pourraient connaître une situation similaire, mais il est préférable de commencer haut et de baisser le prix que de commencer bas et d'essayer d'augmenter les prix".



Voici le tableau comparatif de JPR sur les spécifications du Navi qui ont fait l'objet d'une fuite :







TECHPOWERUP