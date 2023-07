L'APU AMD Ryzen 8000 "Strix Point" a été repéré avec 12 cœurs Zen 5, 24 threads et un GPU RDNA 3.5.



La prochaine génération d'APU Ryzen 8000 d'AMD, dont le nom de code est Strix Point, a été repérée dans la base de données MilkyWay@home.







L'APU AMD Ryzen 8000 "Strix Point" repéré : une puce ES précoce avec 12 cœurs Zen 5



La base de données MilkyWay@home a été la source de plusieurs fuites ces dernières années. Nous avons vu des échantillons de CPU Zen 3 et Zen 4 fuir à travers elle et maintenant nous avons des échantillons de Zen 5 qui fuient à l'intérieur de la base de données.



La dernière fuite provient de l'échantillon d'ingénierie "100-000000994-03_N" qui fait partie de la famille AMD 26 Model 32 Stepping 0. Cette famille appartient à la gamme Strix Point qui sera dotée de l'architecture CPU Zen 5 de nouvelle génération et de l'architecture GPU RDNA 3.5. De nombreux détails ont été fournis sur la gamme Strix Point, mais c'est la première fois qu'un échantillon technique est divulgué en ligne.







Il est fort probable que ces APU fassent partie de la série AMD Ryzen 8055 (gamme d'APU Ryzen 8000) et qu'ils présentent les caractéristiques suivantes :



- Conception monolithique Zen 5 (5nm),

- Cœurs graphiques RDNA 3.5,

- Moteur IA amélioré,

- Lancement en 2H 2024 (prévu).







Il a été confirmé tout à l'heure que les APU Strix Point d'AMD de la famille Ryzen 8000 utiliseront le nouveau GPU IP GFX115*. La nouvelle architecture graphique RDNA 3.5 devrait apporter une belle augmentation des performances qui devrait idéalement concurrencer les CPU Meteor Lake et Arrow Lake lorsque ces puces seront lancées l'année prochaine.



