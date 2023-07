Lian-Li lance la nouvelle génération d'AIO avec la série GALAHAD II TRINITY.



LIAN LI Industrial Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de châssis et d'accessoires pour PC, lance sa nouvelle génération de refroidissement liquide AIO, la série GALAHAD II TRINITY. 3 modèles sont disponibles avec le GALAHAD II TRINITY, GALAHAD II TRINITY SL-INF, et GALAHAD II TRINITY PERFORMANCE.















La série TRINITY est livrée avec 3 capuchons interchangeables pour la personnalisation du bloc pompe et des raccords rotatifs à 45 degrés sur le radiateur pour faciliter l'orientation des tubes. Le GALAHAD II TRINITY est disponible en 240 et 360 mm, équipé de ventilateurs RGB préinstallés avec une interconnexion de câbles transparente. Le GALAHAD II TRINITY SL-INF est disponible en 240 et 360 mm, équipé de ventilateurs UNI FAN SL INFINITY préinstallés et d'un contrôleur. Le GALAHAD PERFORMANCE est disponible en 360 mm, équipé de ventilateurs LCP haute performance préinstallés de 28 mm d'épaisseur avec une interconnexion de câbles sans faille, d'un radiateur de 32 mm d'épaisseur avec un design d'ailettes à double vague et d'une pompe à 4 200 tours/minute.



GALAHAD II TRINITY



Le GALAHAD II TRINITY est disponible en noir et en blanc, et est équipé de ventilateurs PWM ARGB qui peuvent être reliés en guirlande par un seul câble court qui peut être caché à l'intérieur du cadre du ventilateur. Le ventilateur de 120 mm a une épaisseur de 25 mm et est équipé de roulements à dynamique fluide pour un fonctionnement stable et silencieux. Le radiateur a une épaisseur de 27 mm et est disponible dans les tailles 240 et 360. La pompe et les ventilateurs peuvent être contrôlés via la carte mère en utilisant le câble PWM et ARGB standard inclus, ou connectés directement au bloc de pompe AIO pour être synchronisés via L-Connect 3.



GALAHAD II TRINITY SL-INF



Conçu avec le même bloc de pompe et le même radiateur 240 ou 360 que le GALAHAD II TRINITY, le GALAHAD II TRINITY SL-INF est disponible en noir et en blanc et est livré avec le ventilateur UNI FAN SL120 INFINITY préinstallé.



GALAHAD II TRINITY PERFORMANCE



Disponible uniquement en taille 360, le GALAHAD II TRINITY PERFORMANCE est équipé d'un radiateur de 130 mm de large et de 32 mm d'épaisseur, doté d'une double vague d'ailettes pour augmenter la surface de dissipation de la chaleur. Il est livré avec des ventilateurs en polymère à cristaux liquides préinstallés qui peuvent également être reliés en guirlande par un seul câble court qui peut être caché à l'intérieur du cadre du ventilateur. Le ventilateur de 120 mm mesure 28 mm d'épaisseur et est équipé de roulements à dynamique fluide pour un fonctionnement stable et silencieux. Le ventilateur dispose de 2 modes : High pour des résultats orientés vers la performance, et Low pour des résultats optimisés en termes de bruit, qui peuvent être sélectionnés manuellement à l'aide de la commande de commutation RPM incluse. Les ventilateurs peuvent être connectés directement à la carte mère pour un contrôle PWM via le BIOS, ou via un câble inclus, connecté directement au bloc de pompe AIO pour un contrôle de vitesse L-Connect 3, et peuvent être mis à niveau avec le kit UNI FAN P28 Side ARGB pour ajouter plus d'éléments RGB au système.



Personnalisation



Le capuchon de la pompe peut être facilement personnalisé à l'aide des 3 couvercles de pompe interchangeables inclus. Il en résulte un éventail d'effets lumineux, tous contrôlés via L-Connect 3. Les utilisateurs peuvent opter pour le capuchon Duo Infinity pour un boîtier en aluminium avec 2 anneaux RGB infinis en haut et un anneau RGB fin à la base du capuchon. La casquette Sink Hole offre un cadre extérieur diffus et un anneau RGB infini au centre. La casquette Dazzle est une casquette entièrement diffuse avec deux zones LED contrôlables séparément.



Facilité d'utilisation



La série GALAHAD II TRINITY est conçue pour offrir une expérience d'installation et de personnalisation des plus simples. Le radiateur est conçu avec des raccords rotatifs à 45 degrés pour faciliter l'acheminement des tubes et l'installation. Les raccords peuvent être tournés sur 360 degrés pour ajuster l'orientation du tube. Pour garantir une application parfaite de la pâte thermique, la série GALAHAD II TRINITY est livrée avec un film de contrôle de la pâte thermique et un diffuseur qui garantit la meilleure application de la pâte pour une couverture complète et uniforme du CPU, ce qui permet un transfert de chaleur maximal.



Voici la fiche technique (GALAHAD II TRINYTY) :







Voici la fiche technique (GALAHAD II TRYNYTY SL-INF) :







Voici la fiche technique (GALAHAD II PERFORMANCE) :







Ils sont déjà disponibles, pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP​