Série DeepCool AK DIGITAL : Refroidisseurs de CPU compacts et économiques avec surveillance en temps réel.



DeepCool présente sa dernière gamme de refroidisseurs d'air - la série AK DIGITAL. Composée des modèles AK400, AK500 et AK620 DIGITAL, cette série se caractérise par un rapport qualité-prix favorable et des dimensions compactes, ce qui lui permet de s'adapter à la plupart des systèmes informatiques courants.







DeepCool souligne que la série AK DIGITAL associe des performances de refroidissement de haut niveau, un logiciel orienté vers l'utilisateur et un affichage en direct de l'état du processeur. "Cet écran présente des données vitales précises sur l'unité centrale dans un format clair et accessible", a déclaré un représentant de DeepCool. L'un des principaux avantages de la série AK DIGITAL est qu'elle convient aux unités centrales de moyenne gamme et qu'elle offre aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires à un prix modéré.



Le déplacement de la surveillance des paramètres vitaux de l'unité centrale vers le haut de la tour de refroidissement de l'unité centrale libère un espace précieux pour l'écran. Une application simple, ne nécessitant qu'un en-tête USB 2.0 inoccupé, permet de contrôler l'affichage. Chaque modèle de la série AK DIGITAL est équipé d'un ventilateur FDB FK120 de qualité supérieure, le modèle AK620 étant doté de deux ventilateurs. Ces ventilateurs amplifient le flux d'air et la pression statique lorsque cela est nécessaire, tout en réduisant intelligemment les niveaux de bruit pour un fonctionnement efficace et silencieux grâce à l'utilisation d'un véritable ventilateur à palier à dynamique des fluides.







Le processus d'installation bénéficie d'une conception améliorée, comprenant un support de montage robuste entièrement métallique et une procédure simplifiée en cinq étapes pour garantir une fixation sûre du refroidisseur sur les plates-formes compatibles avec les derniers processeurs Intel et AMD.



Les refroidisseurs AK400, AK500 et AK620 DIGITAL sont actuellement disponibles. Pour plus d'informations, visitez le site officiel de DeepCool.



Disponibilité et Prix



Le réseau mondial de détaillants et de distributeurs agréés de DeepCool facilite l'acquisition des refroidisseurs de CPU AK400, AK500 et AK620 DIGITAL. L'édition blanche de la série complète sortira au début du mois de septembre. Tous les modèles bénéficient d'une garantie de trois ans et sont soutenus par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de DeepCool dans le monde entier.



- AK400 DIGITAL : 49.99 Dollars,

- AK500 DIGITAL : 69.99 Dollars,

- AK620 DIGITAL : 79.99 Dollars.



