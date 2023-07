NVIDIA lance une mise à jour du firmware pour les GPU Pre-RTX afin de résoudre les problèmes d'écran noir sur les moniteurs DisplayPort 1.3 et 1.4



NVIDIA a déployé une mise à jour du firmware pour les anciens GPU et les GPU Pre-RTX afin de résoudre les problèmes d'écran noir rencontrés lors de l'utilisation d'écrans DisplayPort 1.3 & 1.4







La dernière correction du firmware de NVIDIA pourrait vous aider à résoudre les problèmes d'écran noir sur les moniteurs DP 1.3/1.4 fonctionnant avec des GPU plus anciens



De nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes d'écran noir sur les GPU NVIDIA, principalement ceux de l'ancienne gamme tels que les GeForce 10, GeForce 900, GeForce 700, Titan (Maxwell, Pascal, XP) et Quadro (Maxwell et Pascal).



Les problèmes se sont produits sur les GPU susmentionnés lors de l'utilisation de l'écran via les sorties DisplayPort 1.3 ou 1.4. Non seulement les utilisateurs ont rencontré des problèmes d'écran noir, mais certains d'entre eux ont également signalé que leur système se bloquait complètement au démarrage. C'est pourquoi NVIDIA a déployé une nouvelle mise à jour du firmware qui vise à résoudre entièrement ces problèmes. Vous pouvez suivre ce lien pour télécharger le dernier outil de mise à jour du firmware qui évaluera automatiquement si votre GPU a besoin d'une mise à jour du firmware et la déploiera.







Points forts de la version



Pour activer les dernières fonctionnalités DisplayPort 1.3 / 1.4, votre carte graphique peut nécessiter une mise à jour du micrologiciel. Sans cette mise à jour, les systèmes connectés à un moniteur DisplayPort 1.3 / 1.4 pourraient présenter des écrans vides au démarrage jusqu'à ce que le système d'exploitation se charge, ou un démarrage bloqué.



NVIDIA Firmware Updater détectera si la mise à jour du micrologiciel est nécessaire et, le cas échéant, donnera à l'utilisateur la possibilité de la mettre à jour. Si vous rencontrez actuellement un écran blanc ou un blocage au démarrage avec un moniteur DP 1.3 ou 1.4, veuillez essayer l'une des solutions de contournement suivantes afin d'exécuter l'outil :



- Démarrer en utilisant DVI ou HDMI,

- Démarrer à l'aide d'un autre moniteur,

- Changer le mode de démarrage de UEFI à Legacy ; ou de Legacy à UEFI,

- Démarrage à l'aide d'une autre source graphique (carte graphique secondaire ou intégrée).



Une fois l'outil téléchargé, lancez-le et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Produits pris en charge



Série NVIDIA TITAN :



- TITAN X (Maxwell), TITAN X (Pascal), TITAN XP.



Série GeForce 10 :



- GeForce GT 1030, GeForce GTX 1050, GTX 1050Ti, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070Ti, GTX 1080, GTX 1080Ti.



Série GeForce 900 :



GeForce GTX 950, GTX 950Ti, GTX 960, GTX 970, GTX 980, GTX 980Ti.



Série GeForce 700 :



- GeForce GTX 745, GTX 750, GTX 750Ti.



Série Quadro :



- Les produits Quadro Maxwell et Pascal peuvent être affectés.



