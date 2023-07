JONSBO nous propose un nouveau refroidisseur pour barrette mémoire.



Le fabricant chinois de refroidisseurs Jonsbo a dévoilé son tout nouveau refroidisseur NF-1 compatible avec la mémoire DDR5 et offrant un design coloré unique.







Le refroidisseur de mémoire NF-1 de Jonsbo prend en charge la dernière norme DDR5 et est doté de deux ventilateurs RGB



Alors que la mémoire DDR5 continue de pousser vers des fréquences plus élevées, la chaleur qui en résulte peut être un léger problème, en particulier parce que le PMIC qui gère la fourniture d'énergie est situé sur la DRAM elle-même. C'est pourquoi les fabricants de systèmes de refroidissement proposent des refroidisseurs uniques qui prennent en charge les normes de la mémoire DDR5.











Jonsbo est l'un de ces fabricants, bien connu sur le marché asiatique pour ses refroidisseurs d'air économiques mais de haute qualité. Le fabricant propose son tout nouveau refroidisseur NF-1, qui n'a pas seulement un aspect unique, mais qui devrait offrir un refroidissement suffisant pour les DIMM DDR5. Le refroidisseur NF-1 incorpore deux ventilateurs de 50 mm avec éclairage RGB et offre une esthétique unique avec le capot perforé qui est très joli.















L'ensemble mesure 120x62x28,1mm et est principalement conçu pour être compatible avec les refroidisseurs de liquide, mais certains refroidisseurs d'air avec un espace mémoire plus important peuvent également le supporter. Les ventilateurs sont équipés de roulements hydrauliques et peuvent fonctionner entre 600 et 3600 RPM (+/- 10%), offrant jusqu'à 9,11 CFM de flux d'air. La solution de refroidissement est simple à installer avec seulement deux vis qui s'insèrent au même endroit que les supports de la carte mère. Le plus intéressant est que le refroidisseur de mémoire est disponible en blanc et en noir, ce qui permet aux utilisateurs de le personnaliser en plus de l'ajout de LED RGB.



Voici la fiche technique :







Vous vous demandez peut-être s'il s'agit d'un bon produit, mais nous ne pouvons pas encore l'affirmer car nous n'avons pas de prix officiel pour ce produit. Il sera également limité aux marchés asiatiques. Mais nous savons qu'il existe plusieurs modules de mémoire DDR5 sans dissipateur thermique. Ces modules sont bien moins chers que les modules à dissipateur et si le refroidisseur coûte entre 10 et 15 dollars US, il pourrait s'agir d'une solution idéale pour obtenir un refroidissement décent et même effectuer un overclocking mineur sur vos DIMMs DDR5.



WCCFTECH