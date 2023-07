ASROCK nous propose une nouvelle carte mère : L'ASROCK B550M Pro SE.



ASRock a expérimenté de nombreux thèmes et le plus unique jusqu'à présent a été sa série LiveMixer qui utilise des couleurs orange et violette sur le PCB mais ASRock n'a jamais eu sa propre carte mère avec un PCB blanc. Mais ASRock n'a jamais eu de carte mère à PCB blanc. Aujourd'hui, ASRock a enfin décidé de lancer sa première carte mère à PCB blanc.







La carte mère en question est la ASRock B550M PRO SE, basée sur l'ancien socket AM4. La carte mère dispose d'une solution d'alimentation 8 phases pour le processeur et est alimentée par un seul connecteur à 8 broches. Les dissipateurs thermiques sont très minimalistes, ce qui est normal pour une carte d'entrée de gamme, mais vous disposez d'un I/O Shield et d'un couvercle d'I/O préinstallés. Il y a quatre emplacements de mémoire qui peuvent supporter jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4.



En termes d'E/S, la carte mère ASRock B550M PRO SE dispose de deux emplacements PCIe 4.0 x16 et d'un seul emplacement PCIe 3.0 x1. Il y a deux slots M.2 dont un slot Hyper M.2 supportant les vitesses PCIe Gen 4x4. Les emplacements de stockage comprennent quatre ports SATA III et une série de ports USB sur le panneau arrière. Il y a un seul port LAN et la carte est livrée avec une prise audio HD à 3 canaux ainsi qu'un port combo PS/2. Des sorties HDMI et DP sont également disponibles pour les utilisateurs d'un APU ou d'un CPU Ryzen avec carte graphique intégrée.







Cette carte mère blanche d'ASRock pourrait être un avant-goût de ce qui nous attend. La société n'a pas encore lancé de tels designs pour la plateforme AM5, mais nous nous attendons à ce qu'elle le fasse d'une manière ou d'une autre. Cette carte semble également être un excellent choix pour les modèles d'entrée de gamme, grâce à sa couleur blanche. La disponibilité et le prix ne sont pas encore confirmés.



