GIGABYTE présente la souris de jeu sans fil légère AORUS M6.



GIGABYTE lance aujourd'hui la souris de jeu sans fil légère AORUS M6. L'AORUS M6 adopte une technologie sans fil optimisée et un capteur optique de qualité supérieure pour répondre aux besoins des joueurs, leur permettant d'exprimer pleinement leur puissance de combat dans le jeu sans se soucier des limitations matérielles. Le design ergonomique symétrique et les commutateurs Omron classiques, ainsi que le design léger et confortable, permettent aux joueurs non seulement de l'utiliser confortablement, mais aussi de l'utiliser pendant longtemps sans se fatiguer.







La souris de jeu sans fil AORUS M6 est dotée d'un capteur optique de 26 000 DPI, capable de 650ips et d'une accélération de 50G, offrant aux joueurs la précision ultime pour les jeux compétitifs. Le réglage par incréments de 50 DPI permet aux utilisateurs d'effectuer une transition en douceur depuis leur ancienne souris en ajustant le niveau qui correspond précisément à leur style de jeu. L'AORUS M6 est équipée de la technologie sans fil 2.4Ghz à faible latence (1ms), qui permet de surmonter les interférences dues aux bruits ambiants et aux délais de transmission. Cette technologie assure une transmission ininterrompue des signaux à grande vitesse, ce qui permet à la souris de fonctionner en toute fluidité. La transmission sans fil élimine les interférences causées par les câbles, qui sont un véritable fléau pour les joueurs. La conception légère de 74 grammes, même avec un module de batterie intégré, est plus légère que la plupart des souris filaires, ce qui permet aux joueurs de travailler facilement pendant une longue période. Grâce à sa conception ergonomique et légère, à ses 50 millions de commutateurs Omron japonais, à sa conception symétrique et à ses deux boutons latéraux, l'AORUS M6 peut être utilisée confortablement par les gauchers comme par les droitiers.



L'AORUS M6 optimise l'efficacité de l'alimentation sans fil, ce qui lui permet de fonctionner en continu à un niveau de performance maximal pendant 74 heures. Un voyant physique indique quand la charge est nécessaire, ce qui évite aux joueurs de s'inquiéter d'un manque soudain d'énergie dans le jeu. L'AORUS M6 est certifié par NVIDIA Reflex pour optimiser et mesurer la latence du système. Il permet une acquisition plus rapide de la cible, des temps de réaction plus courts et la meilleure précision de visée pour les jeux compétitifs. En outre, des fonctions telles que le réglage DPI à la volée, la programmation et l'enregistrement des boutons à bord, l'étalonnage de la surface du capteur et l'éclairage RVB, etc. ont été conçues pour répondre aux besoins des joueurs, créant ainsi une souris de jeu haut de gamme exclusivement réservée aux joueurs.



La souris de jeu sans fil AORUS M6 présente non seulement une conception matérielle qui répond véritablement aux besoins des joueurs, mais elle parvient également à concilier une apparence élégante, une prise en main ergonomique et une expérience d'utilisation fluide. Elle a ainsi remporté le prestigieux Red Dot Design Award 2023, offrant aux utilisateurs une expérience de jeu exceptionnelle.



Caractéristiques principales :



- Véritable moteur optique de 26 000 DPI,

- Jusqu'à 650ips et 50G d'accélération,

- Technologie sans fil 2.4Ghz à faible latence (1ms),

- Conception légère,

- Commutateur Omron à 50 millions de clics,

- Éclairage RGB,

- Réglage DPI à la volée,

- Boutons entièrement programmables,

- Calibrage de la surface d'appui,

- Conception ambidextre.



GIGABYTE n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus sur la souris de jeu sans fil AORUS M6, rendez-vous sur le site de GIGABYTE.



THE GURU3D