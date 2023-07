MSI présente le MAG 274UPF : écran LCD Gaming 4K de 27 pouces avec panneau IPS rapide.



MSI a dévoilé le MAG 274UPF, un écran à cristaux liquides gaming avancé doté d'une résolution 4K de 27 pouces et d'une dalle Rapid IPS. Cet écran affiche plusieurs spécifications techniques et fonctionnalités impressionnantes.







Le MAG 274UPF offre un temps de réponse de 1 ms (GtoG), ce qui permet de dessiner rapidement, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L'écran prend également en charge la technologie de synchronisation AMD FreeSync Premium. De plus, il est équipé de la fonction KVM, qui permet aux utilisateurs de contrôler deux PC à l'aide d'un seul jeu de clavier, de souris et d'écran. Pour améliorer la visibilité dans les scènes sombres, l'écran intègre la technologie Night Vision. En outre, il comprend des fonctions telles que Less Blue Light, PRO mode et Anti-Flicker pour minimiser le scintillement de l'écran et réduire les effets nocifs de la lumière bleue.







Les principales spécifications du MAG 274UPF comprennent un niveau de luminosité de 400 nits et un rapport de contraste de 1 000:1. L'écran prend en charge une large gamme de couleurs, et il offre des options de connectivité telles que deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4a, un port USB Type-C, deux ports USB 2.0 Type-A, un port USB 2.0 Type-B, et une sortie casque.







En termes d'ergonomie, le support d'affichage permet un réglage de l'inclinaison de -5 à 20°, un réglage du pivotement de -45 à 45°, un réglage du pivot de -90 à 90°, et un réglage de la hauteur de 0 à 130 mm. Les dimensions physiques de l'écran sont de 613,5 mm en largeur, 196,5 mm en profondeur, 402,1 mm en hauteur, et il pèse environ 6,05 kg.



Pour plus d'informations sur le MAG 274UPF, veuillez consulter le site officiel de MSI : https://www.msi.com/Monitor/MAG-274UPF



Pas de date ni de prix pour le moment.



