Série ASUS ROG Ryujin III : Refroidisseurs de CPU tout-en-un de nouvelle génération.



ASUS Republic of Gamers (ROG) a annoncé la disponibilité de la très attendue série ROG Ryujin III de refroidisseurs de CPU tout-en-un. Avec un choix de six modèles différents, les utilisateurs peuvent sélectionner la solution de refroidissement parfaite pour leurs besoins.







Refroidissement de nouvelle génération avec la série ROG Ryujin III La série ROG Ryujin III offre un style inégalé et des capacités de refroidissement haut de gamme pour les prochaines constructions de PC des utilisateurs. Ces refroidisseurs de liquide tout-en-un sont disponibles dans une large gamme d'options pour répondre aux préférences de chacun, que ce soit en blanc époustouflant ou en noir discret. Équipés de la dernière pompe Asetek de 8e génération, de ventilateurs intégrés plus grands et de puissants radiateurs de 240 mm ou 360 mm, ces refroidisseurs AIO sont prêts à s'attaquer efficacement à la chaleur du processeur.







Les nouvelles pompes intègrent un moteur triphasé, permettant des débits plus élevés et un fonctionnement plus silencieux par rapport aux générations précédentes. L'amélioration du débit est obtenue grâce à un diamètre de tube plus grand de 40 %, tandis que la plaque thermique carrée plus grande de 32 % offre une couverture optimale pour les processeurs modernes. En outre, un radiateur à grand volume d'une capacité supérieure de 42 % dissipe efficacement la chaleur, ce qui se traduit par une baisse remarquable de 2 °C de la température pour une charge de 100 watts par rapport à la génération précédente.







Compatibilité polyvalente et installation facile Les refroidisseurs ROG Ryujin III sont compatibles avec les systèmes AMD et Intel, y compris les cartes mères Z790 et X670. Les refroidisseurs peuvent également être montés sur des cartes mères avec un socket AM5 ou des cartes mères Intel avec des sockets LGA 1700, LGA 115X ou LGA 1200. La rétrocompatibilité permet à un large éventail d'utilisateurs de bénéficier de ces solutions de refroidissement avancées.



Personnalisation et surveillance du matériel Les utilisateurs peuvent personnaliser leur PC comme jamais auparavant grâce à l'écran LCD couleur de 3,5 pouces situé sur le corps de pompe des refroidisseurs AIO ROG Ryujin III. L'écran a été mis à niveau avec 32 Mo de mémoire, ce qui permet d'améliorer la personnalisation des graphiques et des animations. Il prend en charge les fichiers JPG et GIF, ce qui permet aux utilisateurs de créer des animations personnalisées, des logos ou des images correspondant à l'esthétique de leur construction. L'application Armory Crate offre une interface intuitive pour la surveillance du matériel en temps réel, affichant des informations vitales sur le système telles que la température, la tension, la vitesse des ventilateurs et la fréquence. De plus, l'intégration transparente avec l'application AIDA64 Extreme améliore les capacités de surveillance.



Refroidissement VRM amélioré et optimisation du flux d'air En plus de refroidir efficacement le CPU, les refroidisseurs ROG Ryujin III AIO intègrent un ventilateur Axial-Tech innovant directement dans la pompe. Ce ventilateur assure un flux d'air régulier vers les composants entourant le socket du CPU, leur permettant de fonctionner à des températures optimales. Grâce à sa conception Axial-Tech, le ventilateur offre une augmentation de 71 % de la pression statique par rapport à la génération précédente, ce qui améliore le flux d'air. Les canaux de flux d'air redessinés dirigent l'air précisément là où il est nécessaire, et les utilisateurs peuvent facilement ajuster la vitesse du ventilateur via le logiciel ASUS Armory Crate pour des performances et des niveaux de bruit optimaux.



Disponibilité et prix La série ROG Ryujin III est désormais disponible en Allemagne, en Autriche et en Suisse à des prix de vente recommandés incluant la TVA. Les utilisateurs peuvent acheter ces refroidisseurs AIO haute performance auprès des revendeurs spécialisés, des magasins en ligne et de la boutique en ligne d'ASUS.



Disponibilité et Prix



- Ryujin III 360 ARGB Noir : 409.90 euros (disponible immédiatement),

- Ryujin III 360 ARGB Blanc : 419.90 euros (disponible fin juillet),

- Ryujin III 360 Noir : 389.90 euros (disponible immédiatement),

- Ryujin III 240 ARGB Noir : 359.90 euros (disponible immédiatement),

- Ryujin III 240 ARGB Blanc : 369.90 euros (disponible fin juillet 2023),

- Ryujin III 240 Noir : 329.90 euros (disponible immédiatement).



THE GURU3D