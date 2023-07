XPG lance la série de mémoires LANCER BLADE DDR5.



XPG annonce aujourd'hui le lancement des mémoires LANCER BLADE RGB DDR5 et LANCER BLADE DDR5. XPG lance également la mémoire LANCER RGB ROG Certified DDR5 qui offre des vitesses plus élevées allant jusqu'à 6800MT/s. La mémoire XPG LANCER BLADE DDR5 est dotée d'un dissipateur thermique à profil bas, sans la barre lumineuse RGB présente sur le modèle de mémoire XPG LANCER BLADE RGB DDR5 plus haut. Les mémoires LANCER BLADE DDR5 et LANCER BLADE RGB DDR5 sont disponibles en noir et en blanc, à des vitesses de 6000MT/s et 6400MT/s, et en kits de 16Go et 32Go. La série de mémoires XPG LANCER BLADE DDR5 utilise des puces Hynix de haute qualité qui se caractérisent par une faible latence et sont faciles à overclocker. Augmentation de la vitesse sans souci grâce à l'overclocking en un clic disponible avec le support Intel XMP 3.0 et AMD EXPO, compatible avec les dernières plates-formes Intel et AMD.







XPG LANCER RGB ROG CERTIFIED Mémoire DDR5



Pour les amateurs de ROG, XPG lance également la mémoire LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5 avec un dissipateur thermique plus haut et un design de barre lumineuse différent. La mémoire XPG LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5 n'est disponible qu'à une vitesse de 6600MT/s. En activant le mode "ROG Certified", les utilisateurs peuvent obtenir une vitesse supplémentaire de 3% à 6800MT/s.



XPG Prime



Les mémoires XPG LANCER BLADE RGB DDR5 et LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5, avec leur barre lumineuse RGB, offrent un contrôle et une personnalisation RGB à l'aide du logiciel de contrôle de l'éclairage XPG Prime. Les utilisateurs peuvent synchroniser tous les produits XPG RGB supportés par Prime pour créer des jeux de lumière imaginatifs et façonner leur propre écosystème Prime. Pour en savoir plus sur XPG Prime, Cliquez ici.



Disponibilité



La série LANCER BLADE DDR5 et la LANCER RGB ROG CERTIFIED 6600 sont désormais disponibles à l'achat auprès des réseaux mondiaux.



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens ci-dessous.



