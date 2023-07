LG nous propose un nouvel écran PC : Le LG 32BQ85U-W.



La série LG UltraFine élargit son portefeuille avec le LG 32BQ85U (également connu sous le nom de 32BQ85U-W en raison de son arrière à dominante blanche). Ce modèle UHD 4K de 32″ est doté d'une dalle IPS Black, qui promet un meilleur rapport de contraste que les modèles IPS standard.



















Couleurs éclatantes et large vision



Ce moniteur prend en charge 98 % de la couverture du spectre DCI-P3 en appliquant des particules de taille nanométrique dans le Nano IPS, ce qui permet d'offrir une reproduction vibrante des couleurs.



Des noirs plus profonds pour une créativité plus efficace



L'écran Nano IPS Black avec un rapport de contraste de 2 000:1 prend en charge les noirs plus profonds de l'IPS à un niveau élevé qui vous permet de produire des travaux plus détaillés.



HDR clair et lumineux



Le moniteur prend en charge la norme VESA DisplayHDR™ 400 avec une plage de luminosité et de contraste étendue, permettant une immersion visuelle spectaculaire. Son affichage net et lumineux stimule l'efficacité des photographes, des streamers et des graphistes qui travaillent de manière créative.



Capteur d'étalonnage automatique des couleurs détachable



Grâce au capteur d'étalonnage automatique avec LG Calibration Studio SW, le 27BQ85U-W étalonne son écran au moment réservé avec LG Calibration Studio SW pour maintenir une qualité d'image précise.



Interface utilisateur simplifiée



Vous pouvez personnaliser l'espace de travail en divisant l'affichage ou en ajustant les options de base du moniteur en quelques clics de souris.



Facile et confortable



Le support ergonomique permet d'ajuster facilement la hauteur, l'inclinaison et le pivotement de l'écran dans la position optimale pour vous.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'information : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix sera de 699 Dollars.



LG