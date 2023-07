ASUS présente la carte graphique ProArt GeForce RTX 4060 Ti 16 Go.



ASUS a présenté aujourd'hui la série de cartes graphiques ProArt GeForce RTX 4060 Ti 16 Go. Ces cartes offrent une solution de refroidissement essentiellement identique à celle de la ROG Strix RTX 4060 Ti, mais avec un design plus sobre, adapté aux studios de design. Les 16 Go de mémoire devraient profiter à certains types d'applications de création avec de grands ensembles de données. La taille de la mémoire mise à part, il s'agit essentiellement de la même RTX 4060 Ti, et alors que pour le jeu il s'agit d'un produit de classe 1080p à 1440p, pour les applications de création, le GPU devrait facilement convenir à des résolutions plus élevées telles que l'Ultra HD 4K. Vous pouvez également bénéficier des pilotes GeForce Studio qui offrent une certification pour plusieurs suites d'applications de création de contenu.























Il existe trois sous-variantes de la ProArt RTX 4060 Ti 16 Go basées sur les vitesses d'horloge proposées. La version normale s'en tient aux fréquences d'horloge de référence de NVIDIA de 2535 MHz avec le BIOS par défaut, et de 2565 MHz avec le BIOS OC. La ProArt RTX 4060 Ti Advanced Edition passe à 2580 MHz dans le BIOS OC. La ProArt RTX 4060 Ti OC Edition augmente considérablement la vitesse d'horloge à 2685 MHz, ce qui est proche de celle de la ROG Strix O8G. Les trois cartes sont livrées avec un abonnement gratuit de 3 mois à Adobe Creative Cloud.



