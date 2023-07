Western Digital lance la collection estivale WD_BLACK D30 Game Drive Limited Edition.



Western Digital lance le SSD portable WD_BLACK D30 Game Drive Limited Edition Summer Collection pour Xbox, doté d'une finition de couleur dégradée rafraîchissante et inspirée de l'été. Disponible en capacité de 1 To, ce SSD portable édition limitée collection été utilise l'interface USB Type-C SuperSpeed USB 10Gb/s offrant des vitesses allant jusqu'à 900 Mo/s. Développez votre bibliothèque et accélérez les performances pour améliorer votre console à l'intérieur comme à l'extérieur avec une version élégante du disque de jeu WD_BLACK D30.







Finis les longs temps de chargement



Accélérez les performances et accédez rapidement à vos jeux avec le disque SSD WD_BLACK D30 Game Drive pour Xbox™ - Summer Collection, avec des vitesses optimisées allant jusqu'à 900 Mo/s.



Conçu pour la Xbox



Dépassez la concurrence avec le disque dur WD_BLACK D30 pour Xbox - Summer Collection. Rehaussez l'aspect et le style de votre console avec une touche d'ambiance estivale. Ce disque en édition limitée est conçu pour se démarquer et être superbe à côté de votre Xbox.



Jouez tout l'été



Avec jusqu'à 1 To pour jouer - de quoi stocker jusqu'à 25 jeux - vous disposez de la capacité nécessaire pour enrichir votre collection avec les derniers titres sans avoir à effacer vos anciens favoris de votre console.



Abonnement gratuit d'un mois



Avec votre achat, vous bénéficiez d'une adhésion d'un mois à l'Xbox Game Pass Ultimate, qui vous donne accès à plus de 100 jeux sur consoles et PC, ainsi qu'au multijoueur en ligne sur console.



Disponibilité et Prix



Le disque dur WD_BLACK D30 pour Xbox - Summer Collection est désormais disponible sur le WD Store au prix de 119.99 Dollars, avec une garantie de 3 ans.



