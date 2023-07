Harman Kardon Aura Studio 4 est certainement unique en son genre.



Harman Kardon présente l'Aura Studio 4, le dernier-né de la célèbre gamme Aura Studio d'enceintes Bluetooth haut de gamme. Fabriquée à partir d'un mélange de matériaux recyclés, cette enceinte présente un design moderne distinctif.







Grâce à l'expertise audio de Harman Kardon, l'Aura Studio 4 permet aux auditeurs de vivre la musique dans sa forme la plus pure. L'enceinte est dotée d'un caisson de basses de 5,2 pouces orienté vers le bas et d'une large scène sonore grâce à un réseau de 6 enceintes, ce qui permet d'obtenir des performances sonores Harman Kardon exquises, caractérisées par une grande précision. Connectez en toute transparence deux appareils mobiles pour une diffusion en continu sans fil et plongez-vous dans chaque rythme, avec une clarté à couper le souffle.







Christian Schluender, Senior Vice President of Global Design, déclare : "Chacun de nos produits Harman Kardon incarne une identité unique au sein de la famille de la marque. L'Aura Studio 4 continue de respecter cette philosophie, en s'inspirant de la nature et de son influence irrésistible. Notre équipe de designers a conçu avec passion l'Aura Studio 4, une fusion emblématique de la lumière et du son. Cette enceinte méticuleusement conçue intègre une technologie de pointe, d'une beauté envoûtante, pour créer une expérience multisensorielle qui apporte chaleur, émerveillement et plaisir authentique à la vie des utilisateurs.



Dans la continuité de notre héritage de haut-parleurs transparents, l'introduction d'un design paramétrique abritant 324 cristaux individuels à la base du dôme permet à la lumière ambiante captivante de danser en harmonie avec le son harmonieux de Harman Kardon. Nous sommes fiers de présenter le Harman Kardon Aura Studio 4, qui offre une expérience multisensorielle totalement immersive qui améliore l'ambiance de votre maison tout en vous connectant à la beauté de la nature."



L'Aura Studio 4 propose une collection de thèmes lumineux animés méticuleusement conçus, qui associent de manière transparente une technologie de pointe à un design moderne et unique. Ces thèmes, parmi lesquels Polar Light, Universe, Rain Drops, Cloud et Fire, transportent et inspirent les auditeurs au-delà des limites de leur environnement domestique.



Première enceinte de la gamme à intégrer des matériaux recyclés, l'Aura Studio 4 est dotée d'une grille tissée à partir de fils de polyester 100 % recyclés, d'une structure en aluminium 100 % recyclé et d'un boîtier fabriqué à partir de 85 % de plastique recyclé après consommation. L'emballage du produit s'aligne sur les pratiques respectueuses de l'environnement, utilisant du papier certifié FSC imprimé avec de l'encre de soja.



Harman Kardon dévoilera l'Aura Studio 4 dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du Festival de Jazz de Montreux.



Disponibilité et Prix



À partir du 15 septembre 2023, l'enceinte sera disponible à l'achat en Europe exclusivement sur harmankardon.com au prix de 329.99 euros.



