Sortie de la carte mère ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI compatible DDR5.



ASUS Japon a annoncé la sortie de la "ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI", une carte mère ATX pour le jeu qui utilise le chipset Intel Z790 et prend en charge la mémoire DDR5.



















Cette carte mère est dotée d'un dissipateur thermique argenté élégant et offre des spécifications impressionnantes pour le marché national. La date de sortie est fixée au 14 juillet, avec un prix de marché estimé à 419 $.



Capacité de mémoire améliorée et dissipateur thermique argenté : Le modèle DDR5 du "ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4", qui a été présenté plus tôt cette année, permet d'étendre la mémoire jusqu'à 192 Go pour prendre en charge les configurations de mémoire non binaires. En outre, cette carte mère dispose d'un circuit d'alimentation 16+1 phases avec 70A PowerStage et d'une couleur argentée unifiée pour tous les dissipateurs thermiques, y compris le circuit d'alimentation. Principales spécifications de la carte mère ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI : Les principales spécifications de cette carte mère sont les suivantes : 4 emplacements mémoire DDR5-7800 +, 1 emplacement d'extension PCI Express 5.0 (x16), 2 emplacements PCI Express 4.0 (x4 / x16), 1 emplacement PCI Express 3.0 (x1), 4 emplacements de stockage M.2, 4 emplacements SATA 3.0 et prise en charge des réseaux 2,5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.



Capacités audio et d'affichage : Le système audio est équipé de ROG SupremeFX 7.1 avec ALC 4080, tandis que les options d'affichage comprennent DisplayPort × 1 et HDMI × 1. La carte mère a des dimensions de 305 x 244 mm et supporte les versions Windows 11/10 64-bit.



La carte ASUS "ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI" devrait être disponible sur le marché à partir du 14 juillet 2023 au prix estimé de 419 Dollars.



Pour plus d'informations, visitez la page officielle du produit : Cliquez ICI.



