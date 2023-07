AMD FidelityFX SDK 1.0 disponible dès maintenant.



Qu'est-ce que le SDK AMD FidelityFX ?











Le SDK AMD FidelityFX est notre nouvelle solution facile à intégrer pour les développeurs qui souhaitent inclure les technologies AMD FidelityFX dans leurs jeux sans avoir à se soucier des procédures de portage compliquées. En bref, il s'agit d'un middleware graphique AMD FidelityFX.



Contexte



Depuis que nous avons commencé à commercialiser les technologies AMD FidelityFX, nous sommes devenus l'un des partenaires technologiques les plus utilisés et les plus fiables de l'industrie. Notre technologie open-source exceptionnelle est aujourd'hui présente dans plus de 250 jeux, créés par certains des plus grands noms du jeu.



Au fur et à mesure que nos technologies AMD FidelityFX se sont développées et sont devenues plus largement utilisées, nous avons reconnu qu'il existait de nombreuses façons d'améliorer l'expérience des développeurs souhaitant les intégrer. Le SDK AMD FidelityFX est le résultat de notre volonté d'apporter simplicité, structure et cohérence à toutes nos technologies AMD FidelityFX.



Le SDK présente notamment les caractéristiques suivantes :



- Une norme et un style cohérents qui sont beaucoup plus conviviaux.

- Un démarrage d'application plus facile qui nous permet de nous concentrer sur les détails de l'algorithme de base plutôt que sur le code d'installation.

- Un cadre graphique réarchitecturé qui n'est pas seulement plus robuste et prêt, mais qui est également agnostique en matière d'API, ce qui nous permet de développer nos effets simultanément sur les cibles visées.

- Il s'agit également d'un excellent guide pour la création d'une implémentation backend personnalisée pour les moteurs multiplateformes des développeurs.

- Une documentation complète.

- Enfin, nous avons éliminé une grande partie des incertitudes liées aux étapes de mise en œuvre en proposant des solutions complètes et préconstruites pour tous nos effets. La plupart d'entre eux peuvent être pris en charge en moins de 20 lignes de code.

- Ceci étant dit, si vous étiez partisan de prendre le code que nous avons mis en place et de l'intégrer manuellement vous-même, vous êtes toujours libre de le faire. Nous n'avons rien enlevé. Tout ce que nous avons fait, c'est déplacer les choses dans une structure plus cohérente sur le disque, et nettoyer le code pour le rendre plus cohérent dans son style.



Nous sommes heureux de vous annoncer que notre kit de développement logiciel (SDK) AMD FidelityFX est désormais disponible au téléchargement : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur l'introduction des trois nouvelles technologies AMD FidelityFX, Cliquez ici.



TECHPOWERUP