Les spécifications de base de l'Intel Raptor Lake Refresh ont été dévoilées.



Le YouTuber RedGamingTech a dressé une liste des SKUs Intel 14th Gen Core qui ont fait l'objet d'une fuite - ils affirment que ces informations ont été compilées à partir de divers tuyaux et de sources internes. Le Raptor Lake Refresh n'est peut-être pas une perspective très excitante - c'est-à-dire une mise à niveau légère - pour les propriétaires actuels de CPU Core de 13e génération sur la plateforme LGA 1700, mais les SKU de milieu de gamme à venir pourraient offrir une belle augmentation des performances pour ceux qui sont encore sur du silicium de 12e génération (ou plus ancien) grâce à des nombres de cœurs plus élevés.











Selon la liste de RedGamingTech, la nouvelle série Core i7 (14700, -K &-F) dispose de 20 cœurs et de 28 threads, tandis que les Core i5 14600 devraient disposer de 16 cœurs et de 24 threads. Les clients potentiels soucieux de leur budget seront probablement enthousiasmés par le rafraîchissement des unités Core i3 avec de nouvelles configurations 6 cœurs/12 threads.



Avancez rapidement jusqu'à la 12e minute de la vidéo de RedGamingTech : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP