Windows 11 s'apprête à recevoir beaucoup plus d'applications Android.



Saviez-vous que vous pouvez exécuter des applications Android directement sur Windows 11 ? Vous n'avez pas besoin d'utiliser un émulateur comme Bluestacks, vous pouvez simplement charger l'application et l'exécuter dans une fenêtre comme n'importe quelle autre application. Le "hic" de cette merveilleuse fonctionnalité est que seules certaines applications sont disponibles, et que vous devez les obtenir via une version spéciale de l'Amazon Appstore intégrée au magasin Windows.







Il se pourrait qu'un grand nombre d'applications Android arrivent bientôt dans le magasin d'applications Windows 11 d'Amazon, car l'Amazon Appstore pour Windows 11 est désormais "généralement disponible". Ce qui était disponible jusqu'à présent était apparemment un "developer preview", ce qui explique en grande partie la sélection relativement pauvre d'applications actuellement disponibles. À part quelques grands noms comme Audible, TikTok et EpicSeven, il n'y a pas grand-chose à voir sur l'Appstore d'Amazon.







Le lancement général de l'Amazon Appstore pour Windows 11 signifie que tout développeur d'applications Android peut utiliser les outils de développement et les SDK d'Amazon pour rendre son application disponible sur Windows 11. L'écrasante majorité des applications pour Android sont créées par de très petits studios ou des développeurs individuels, de sorte qu'une large disponibilité de ces outils signifie que nous pourrions assister à une explosion des applications Android avec prise en charge de Windows d'ici peu.



Bien entendu, les applications disponibles dépendent entièrement des développeurs, car la compatibilité avec Windows 11 n'est pas automatique. Les développeurs doivent au contraire l'activer de leur côté dans le SDK d'Amazon. Les développeurs doivent en effet s'assurer que leur application ne fait pas d'hypothèses sur des éléments tels que le type d'appareil ou les méthodes de saisie qui ne sont pas valables pour les machines Windows.







Si vous souhaitez accéder à l'ensemble des applications Android sur votre système Windows 11, il est possible d'installer une version modifiée par un tiers du sous-système Windows pour Android qui prend en charge les services Google Play requis pour la plupart des applications disponibles sur le Google Play Store. En effet, il ne suffit pas d'installer le Play Store, car la plupart des applications nécessitent les services qui le sous-tendent. Si cela vous intéresse, vous trouverez un guide pratique sur Android Authority.



HOTHARDWARE