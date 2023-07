Phanteks lance le châssis Enthoo Pro II Server Edition.



Fort du succès de l'Enthoo Pro, Phanteks présente l'Enthoo Pro II Server Edition - un châssis tour complet offrant un support pour plusieurs GPU, disques durs et composants de qualité serveur. Disponible en deux variantes avec un panneau latéral en verre trempé ou solide, le châssis Enthoo Pro II Server Edition de Phanteks offre un support matériel de qualité serveur, un support de ventilateur supplémentaire pour fournir un refroidissement direct aux GPU, 11 emplacements PCI et un support pour les PSU de qualité serveur.











Prise en charge du matériel serveur



Le Phanteks Enthoo Pro II Server Edition est un châssis tour complet spacieux capable de supporter les composants les plus haut de gamme, qu'il s'agisse d'une configuration de jeu intense ou d'un serveur. Offrant suffisamment d'espace pour supporter une carte mère SSI-EEB ainsi que jusqu'à 4 GPU avec un dégagement de 503 mm, l'Enthoo Pro II est un excellent choix pour la construction d'un serveur. Il y a un total de 11 emplacements PCIe et le montage vertical des GPU est possible grâce à un support optionnel. Le boîtier peut supporter un bloc d'alimentation ATX standard ou un bloc d'alimentation pour serveur 2U à l'aide du support spécialisé inclus, offrant ainsi une grande puissance.







Le design spacieux du boîtier signifie également qu'il n'y a pas de compromis en ce qui concerne le stockage. L'Enthoo Pro II Server Edition peut prendre en charge jusqu'à 15 disques - 4 disques durs 3,5" et 11 disques SSD 2,5". La capacité de stockage peut être augmentée jusqu'à 21 disques avec des cages de disques durs supplémentaires, vendues séparément.



Support du matériel de refroidissement



Le Phanteks Enthoo Pro II Server Edition, qui offre suffisamment d'espace pour les composants de niveau serveur, propose également une variété de supports pour le refroidissement. Il y a un total de 12 supports de ventilateurs dans le châssis. 4 ventilateurs de 120 mm peuvent être supportés sur le panneau de droite, 4 ventilateurs de 120 mm / 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant, 3 ventilateurs de 120/140 mm sur le panneau supérieur et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. De plus, un support de ventilateur optionnel permet de monter trois ventilateurs supplémentaires de 120 mm sur le panneau gauche, pour un flux d'air direct vers le CPU et le GPU.



Le Phanteks Enthoo Pro II Server Edition offre également plusieurs options de montage pour les radiateurs. Le panneau de droite peut supporter un radiateur de 480mm et l'avant peut supporter 480mm/ 420mm. Le panneau supérieur peut supporter un radiateur de 360mm et un radiateur de 120mm à l'arrière du châssis. Mieux encore, tous les radiateurs peuvent être supportés simultanément.



Extérieur



Le Phanteks Enthoo Pro II Server Edition est un châssis en acier, disponible en noir avec un panneau en verre trempé ou fermé. Le boîtier mesure 240 mm x 580 mm x 560 mm (WxHxD) et l'E/S avant comprend 1x USB-C Gen 2, 4x USB 3.0, une prise micro/casque, un bouton de réinitialisation et un bouton d'alimentation.



Prix et disponibilité



Les boîtiers Phanteks Enthoo Pro II Server Edition sont désormais disponibles en précommande sur Overclockers UK aux États-Unis et PC Case Gear en Australie, voir les prix ci-dessous.



- Phanteks Enthoo Pro II Server Edition Verre Tempéré : 176.90 euros,

- Phanteks Enthoo Pro II Server Edition Closed : 164.90 euros.



