DeepCool lance le refroidisseur d'air pour CPU ASSASSIN IV.



DeepCool, marque leader et fabricant de solutions de refroidissement pour PC, a relevé la barre des refroidisseurs d'air avec le lancement de l'ASSASSIN IV. Conçu pour offrir un fonctionnement silencieux et une dissipation thermique inégalée, tout en affichant une esthétique élégante. Au cœur de l'ASSASSIN IV se trouvent sept caloducs et un design à double tour, qui assurent une dissipation thermique de premier ordre. Le boîtier simple et épuré renferme deux tours d'ailettes très denses, complétées par des ventilateurs FDB de 120 mm et 140 mm. Le résultat ? Un flux d'air optimal et une compatibilité maximale, le tout enveloppé dans un design visuellement attrayant qui ne manquera pas d'impressionner.























L'une des principales caractéristiques de l'ASSASSIN IV est son ventilateur repositionnable de 120 mm, qui permet un dégagement maximal de la RAM. Ce design élégant améliore non seulement l'esthétique du refroidisseur, mais garantit également que la compatibilité avec les différentes configurations de RAM n'est jamais compromise. En ce qui concerne la compatibilité, l'ASSASSIN IV prend en charge une large gamme de sockets, y compris les 1700, 1200, 115x et 20xx d'Intel, ainsi que les AM5 et AM4 d'AMD. Avec l'ASSASSIN IV, vous n'aurez plus à vous soucier de la compatibilité de votre processeur.



Mais ce qui distingue vraiment l'ASSASSIN IV, c'est sa polyvalence. D'un simple glissement d'interrupteur, l'ASSASSIN IV peut passer du mode silencieux au mode performance, pour répondre à des besoins différents. En mode silencieux, il fonctionne à seulement 22,6 dB(A), ce qui en fait un refroidisseur très silencieux pour les cas où un faible niveau de bruit est essentiel. En mode Performance, il affiche un TDP de 280 W. Le secret de son fonctionnement silencieux réside dans ses moteurs de ventilateur triphasés à six pôles, qui consomment peu de tension et d'énergie tout en prolongeant la durée de vie utile du ventilateur, en réduisant le bruit et les vibrations.



L'installation de l'ASSASSIN IV est un jeu d'enfant, grâce à sa conception conviviale. L'installation de refroidisseurs d'air de plus grande taille n'a jamais été aussi facile, ce qui garantit une expérience sans problème pour les constructeurs de PC.



Ne vous contentez pas d'un refroidissement de processeur médiocre. Améliorez votre expérience de jeu et d'informatique avec le refroidisseur d'air pour CPU ASSASSIN IV de DeepCool. Procurez-vous le vôtre dès aujourd'hui et accédez à un niveau de performance supérieur !



Disponibilité, garantie et prix



L'ASSASSIN IV est disponible auprès du réseau mondial de détaillants et de distributeurs agréés DeepCool. L'ASSASSIN IV bénéficie d'une garantie de six ans, ainsi que du réseau mondial de service clientèle et d'assistance technique de DeepCool.



Le prix de vente conseillé de l'ASSASSIN IV est de 99.99 Dollars, et le prix de vente au détail varie en fonction du marché régional. Veuillez contacter votre représentant commercial DeepCool local pour obtenir un devis.



TECHPOWERUP