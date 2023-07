ENTRE GAMING ET STREETWEAR, RAZER PRÉSENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE VÊTEMENTS ET D’ACCESSOIRES XANTHUS.



Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, a dévoilé Xanthus, sa nouvelle collection de vêtements et d’accessoires personnalisables, élégants et exclusifs. Alliant fonctionnalités et style, la collection Xanthus accompagnera les joueurs aussi bien dans leurs sessions de jeu que pendant leurs activités extérieures, tout en leur permettant d’emporter leurs périphériques préférés n'importe où, n'importe quand.







Fort du succès rencontré avec ses précédentes collections, comme Genesis, Unleashed et Instinct, Razer revient avec une nouvelle ligne aux matériaux respirants de haute qualité et qui regorge d'idées de conception audacieuses. Proposant plusieurs options de personnalisation, la collection Xanthus a été imaginée pour les joueurs qui veulent se démarquer avec un style unique.







« Gaming et Lifestyle s’entremêlent, nous pensons que les joueurs veulent partager leur passion à travers un style unique. » déclare Addie Tan, Associate Director of Business Development chez Razer. « Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle collection de vêtements et d’accessoires à nos fans. Elle propose un panel d’options de personnalisation conséquent, afin qu’ils puissent exprimer leur passion… avec style ! »



Razer Xanthus | Vêtements et accessoires



Confort, fonctionnalités et polyvalence sont les maîtres mots de cette collection Razer Xanthus qui a été conçue pour les fans de streetwear et de jeux vidéo. La collection arbore le vert acide signature de la marque et profite d’un flocage en relief reprenant la charte graphique de Razer. De plus, elle propose des options de personnalisation étendues, notamment grâce aux patches marqués du logo ou des lanières amovibles tissées, griffées du slogan emblématique de la marque aux serpents « For Gamers. By Gamers ».







La collection Xanthus comprend :



- Razer Xanthus – Débardeur Oversize : fabriqué avec un tissu jersey de coton doux et souple et floqué d’un design Razer en relief, ce débardeur oversize offre un confort optimal ainsi qu’une grande liberté de mouvements.

- Razer Xanthus – T-shirt : profitant également d’un flocage en relief et d’une confection avec un tissu souple en jersey de coton de première qualité, ce t-shirt à col ras-du-cou côtelé offre un style sans égal.

- Razer Xanthus – T-shirt oversize à double poches : doté de deux poches à rabat à l’avant, dont l’une est parée d’une étiquette métallique gravée et d’une lanière amovible avec l’inscription « For Gamers. By Gamers », ce t-shirt oversize est un must-have pour les joueurs à la recherche de vêtement tendance pour compléter leur garde-robe.

- Razer Xanthus – Chemise à manches courtes : avec son col ouvert et ses manches courtes, cette chemise cargo assure un look décontracté.

- Razer Xanthus – Short cargo : entre ses six poches spacieuses, sa taille élastique et sa fermeture éclair accompagnée d’une tirette griffée « For Gamers. By Gamers », ce short cargo est l’incarnation de la polyvalence et du confort.

- Razer Xanthus – Casquette à 6 panneaux : cette casquette présente un bord incurvé orné de l'emblématique slogan de Razer « For Gamers. By Gamers » et intègre également une poche cargo ainsi qu’une sangle située à l’arrière. C’est l’accessoire ultime pour imposer son style !

- Razer Xanthus – Bob : ce bob, équipé d’une poche cargo ainsi que d’une sangle détachable reprenant le solgan « For Gamers. By Gamers », est l’accessoire idéal pour accompagner le joueur dans toutes ses aventures.



Razer Xanthus | Sacs



La collection Xanthus comprend également les tout nouveaux sac à bandoulière et Tote Bag. Imperméables, légers et polyvalents, ces sacs permettront aux joueurs de transporter leurs périphériques gaming partout où ils vont en toute sérénité.







- Razer Xanthus – Sac à bandoulière : entre sa mini-pochette amovible pour les écouteurs, ses trois poches intérieures et sa sangle marquée du slogan « For Gamers. By Gamers », ce sac à bandoulière imperméable est idéal pour transporter les accessoires gaming ou console de jeu portable. C’est l’accessoire streetwear par excellence.

- Razer Xanthus – Tote Bag : doté d’un compartiment rembourré permettant de ranger un pc portable allant jusqu’à 16 pouces et de multiples poches, ce tote bag imperméable peut être porté de deux manières différentes grâce à sa sangle détachable. Son design élégant en fait le compagnon idéal pour les joueurs en déplacement.



Disponibilité et Prix



Disponible sur Razer.com et dans certains RazerStores à partir du 11 juillet 2023.



- Razer Xanthus – Débardeur oversize : 109.99 euros,

- Razer Xanthus – T-shirt : 119.99 euros,

- Razer Xanthus – T-shirt oversize à double poches : 119.99 euros,

- Razer Xanthus – Chemise à manches courtes : 129.99 euros,

- Razer Xanthus – Short cargo : 129.99 euros,

- Razer Xanthus – Casquette à 6 panneaux : 69.99 euros,

- Razer Xanthus – Bob : 79.99 euros.



Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir du 11 juillet 2023.



- Razer Xanthus – Sac à bandoulière : 99.99 euros,

- Razer Xanthus – Tote Bag : 109.99 euros.



Rendez-vous ici pour plus d’informations sur la collection Xanthus.



