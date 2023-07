Scythe lance le refroidisseur de CPU à double tour FUMA 3.



Scythe lance le refroidisseur de CPU à double tour FUMA 3, un produit phare qui offre une compatibilité maximale avec la mémoire et prend en charge les derniers sockets d'Intel et d'AMD. Le FUMA 3 utilise un dissipateur thermique asymétrique amélioré qui assure une excellente dissipation de la chaleur et une disposition qui offre un dégagement maximal par rapport aux emplacements DIMM, même pour les cartes mères mini-ITX. Une caractéristique unique du refroidisseur de CPU Scythe FUMA 3 est sa conception Reverse Jet Flow avec ses deux ventilateurs Kaze Flex II 120mm spécialement conçus (25mm et 15mm d'épaisseur), tournant dans des directions opposées pour générer une pression statique plus élevée. Le FUMA 3 est également équipé du système de montage Hyper Precision Mounting System V (H.P.M.S. V), le dernier mécanisme de montage de Scythe qui est facile à installer en utilisant des accessoires communs pour les sockets Intel et AMD.











Caractéristiques principales :



Nouvelle ingénierie asymétrique



La disposition asymétrique améliorée du dissipateur thermique offre un accès complet aux emplacements de RAM avant.



Performance étonnante



La structure robuste du radiateur est conforme au concept aérodynamique de Scythe avec une densité d'ailettes plus élevée qui augmente la surface de dissipation thermique et maximise l'efficacité du refroidissement pendant les opérations.



Flux de jet inversé



Deux ventilateurs Kaze Flex II de 120 mm (25 mm et 15 mm) tournent dans des directions opposées, créant une pression statique plus élevée et un flux d'air plus stable.



Système de montage hyper précis V (H.P.M.S. V)



Le système de montage H.P.M.S. V de Scythe, facile à installer, offre une pression de contact plus optimale aux derniers processeurs du marché, y compris le support Intel LGA 1700 et AMD AM5.



Disponibilité et Prix



Le Scythe FUMA 3 CPU Cooler sortira le 20 juillet 2023 en Amérique du Nord sur la boutique Scythe Newegg. Disponible en pré-commande au prix de 49.99 Dollars. Il sera disponible dans d'autres régions à une date ultérieure.



VORTEZ