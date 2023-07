Le CPU AMD Ryzen 5 7500F fait l'objet d'une analyse comparative.



La semaine dernière, la base de données de référence Puget Systems a révélé l'existence du processeur Ryzen 5 7500F 6 cœurs/12 threads d'AMD - les experts de l'industrie ont avancé qu'il s'agissait du premier exemple d'une SKU Ryzen 7000 avec un iGPU désactivé. Un détaillant sud-coréen a indiqué un prix unitaire d'environ 170-180 dollars, avec une date de lancement locale possible le 7 juillet. Il semble que les unités de vente n'aient pas été commercialisées (à l'heure où nous écrivons ces lignes), mais les résultats de Geekbench 6.1 sont depuis apparus en ligne. Selon une entrée de la base de données Geekbench, repérée par Olrak29 plus tôt dans la journée, le Ryzen 5 7500F a une fréquence de base de 3,7 GHz. Il peut monter jusqu'à 5,0 GHz sur un seul cœur, tandis que tous les cœurs peuvent atteindre un maximum de 4,8 GHz. Le listing confirme que ce nouveau SKU s'inscrit résolument dans la famille de CPU AMD "Raphael".















Le processeur a été testé sur un système fonctionnant sous Microsoft Windows 11 - les spécifications partielles de la version d'évaluation comprennent une carte mère ASUS TUF Gaming A620M-PLUS WIFI et 32 Go de RAM DDR5-6000. Le CPU Ryzen 5 7500F testé a obtenu des scores de 2782 points (en monocœur) et 13323 points (en multithread), ce qui le place légèrement devant le Ryzen 5 7600X en termes de performances multithread. Il est légèrement en retrait pour ce qui est des résultats en simple cœur, mais ces chiffres sont impressionnants si l'on considère que le Ryzen 5 7500F sera probablement proposé à un prix plus avantageux par rapport à ses frères et sœurs dotés de l'iGPU les plus proches.



TECHPOWERUP