BenQ continue l’aventure avec Alpine Esports !



Alpine Esports est heureux d’annoncer le prolongement de son partenariat avec BenQ, expert mondial en matière de solution d’affichage.







Grâce à son savoir-faire et à son expertise, BenQ devenait en 2021 le partenaire officiel Alpine Esports. Aujourd’hui, l’aventure se prolonge entre ces passionnés d’Esports. BenQ continuera avec ces écrans, d’accompagner, des talents de haut niveau dans le domaine du simracing comprenant Patrik Sipos un des pilotes préférés du public, Rubén Pedreño transfuge de Race Clutch, Luke Smith dauphin de la F1® Esports Exhibition en 2022, Collin Spork célèbre pour avoir remporté la Formula SimRacing, Petar Brljak expert dans sa discipline, et Tom Lartilleux vice-champion du monde de Gran Turismo.



L’objectif de BenQ est de contribuer au développement de l’univers Simracing et du gaming en apportant toujours plus d’innovation dans la conception des produits. Des écrans pensés par les joueurs, pour les joueurs ! Les écrans permettront aux joueurs d’avoir accès à une

technologie de pointe afin d’améliorer et développer leurs performances. Outre la fourniture d’écrans, la marque BenQ sera également visible sur les différents supports de communication d’Alpine Esports.



Bruno Morel, Président de BenQ France : "Nous sommes heureux de prolonger l’aventure avec les équipes d’Alpine Esports et de contribuer au développement du Simracing. Alpine Esport est le partenaire de référence dans l’univers du Simracing entouré de pilotes ambitieux,

expérimentés et talentueux. Notre engagement sera d’accompagner les simracers avec des écrans toujours plus innovants et performants dotés des dernières technologies et garantissant une expérience immersive optimale."



Guillaume Vergnas, Head of Esports, Gaming et Web3 : "Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec BENQ, qui a été un partenaire inestimable dans le soutien de nos talents de sim racing. Ensemble, nous nous engageons à repousser les limites de l'innovation et à

fournir des solutions gaming de pointe qui améliorent les performances et l'expérience de nos joueurs."



BENQ