Cooler Master présente de nouveaux connecteurs 16 broches 12VHPWR améliorés avec ses derniers blocs d'alimentation.



Les connecteurs 12VHPWR ont causé de graves problèmes dans la communauté PC, et plusieurs entreprises ont apporté des solutions pour éviter les problèmes généralisés avec les nouveaux connecteurs 16 broches. Cette fois-ci, Cooler Master a introduit un câble 12VHPWR mis à jour avec un connecteur à 90 degrés inclus dans sa toute nouvelle ligne d'alimentations GX.







Le connecteur d'alimentation 12VHPWR 16 broches 90 degrés de Cooler Master est plus durable et fonctionne mieux



Ce n'est pas la première fois que nous voyons des connecteurs d'alimentation à 90 degrés dans l'industrie. Cablemod avait déjà présenté un produit similaire, mais il s'agissait d'un adaptateur séparé. De plus, nous savons tous ce qu'il est advenu des adaptateurs CableMod après que plusieurs utilisateurs aient signalé des problèmes de brûlure en les utilisant, et cela a ouvert un tout nouveau débat dans l'industrie.







Cooler Master affirme que la structure des câbles à 90 degrés est supérieure à celle de tous ses concurrents. Les contacts sont 25 % plus épais et le taux de changement d'impédance est 45 % plus faible, ce qui permet de réduire les températures. Bien que les chiffres fournis soient encourageants, le succès final du produit dépend de sa capacité à résoudre le problème des brûlures.



Cooler Master n'a pas précisé quels blocs d'alimentation incluront les nouveaux connecteurs, mais les modèles les plus récents, tels que le GX III GOLD, devraient inclure les nouveaux câbles. Les fabricants d'alimentations expérimentent de nouvelles façons de répondre aux incidents de brûlure du 12VHPWR. MSI a introduit une solution unique au problème en utilisant des connecteurs colorés pour permettre aux consommateurs de savoir si les connecteurs sont complètement enfoncés.







L'efficacité de ces solutions doit encore être testée, bien qu'à en juger par les événements passés, il est évident que le concept derrière la connexion 12VHPWR est plein de défauts. Les connecteurs PCIe 6.0 12V-2x6 récemment introduits par le PCI-SIG constituent une lueur d'espoir et sont déjà intégrés dans les GPU actuels. Mais la grande majorité des utilisateurs qui prévoient de passer à un nouveau GPU utilisant un connecteur 16 broches trouveront dans la gamme Cooler Master GX PSU une solution parfaitement adaptée à leur PC.



WCCFTECH