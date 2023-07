GALAX lance le boîtier de contrôle HOF ARGB.



GALAX lance la HOF ARGB Control Box qui permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de l'ensemble du système GALAX ARGB grâce à l'application Xtreme Tuner. Prenant en charge jusqu'à 10 dispositifs ARGB, la HOF ARGB Control Box permet la synchronisation et la personnalisation complète des éléments d'éclairage RVB adressables.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La HOF ARGB Control Box est compatible avec les cartes graphiques GALAX, les refroidisseurs de CPU GALAX Hydro Vortex All-in-one Liquid, les ventilateurs de refroidissement GALAX Vortex ARGB, la clé de support GALAX Light Obelisk ARGB et d'autres dispositifs ARGB.



GALAX n'a pas révélé de prix ni de date de sortie à l'heure où nous écrivons ces lignes.



GALAX Xtreme Tuner



Avec l'application Xtreme Tuner, vous pouvez facilement surveiller et overclocker votre carte graphique GALAX avec votre appareil mobile. Vérifiez la température, les fréquences et la vitesse des ventilateurs de votre carte graphique. Ajustez les effets RGB, ou augmentez facilement les performances de votre carte graphique avec 1-Click OC, et partagez vos résultats avec la fonction de partage intégrée.



Caractéristiques principales



- Personnalisation des effets ARGB pour le GPU et les autres périphériques pris en charge,

- Affichage à l'écran des informations sur le GPU,

- Overclocking avec la fonction exclusive 1-Click OC,

- Configuration de la vitesse du ventilateur du GPU.



L'application GALAX Xtreme Tuner est disponible sur Android et iOS.



